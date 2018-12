Sindikat turizma: Može Cappelli dati kvotu i za uvoz 50.000 radnika, ali ne znamo zašto bi itko došao

Osvrćući se na najave ministra turizma Garija Cappellija, kako za iduću godinu očekuje povećanje uvoznih kvota za radnike u turizmu na 15 tisuća (što je gotovo dvostruko više nego ove godine), Eduard Andrić, predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske, koji je bio veliki protivnik uvoza stranih radnika, sada kaže da, što se njega tiče, Hrvatska ih može uvesti i 50 tisuća. Postavlja se jedino pitanje – tko bi i zašto došao?

– Nedavno smo održali sastanke sa svim relevantnim udruženjima u turizmu i Ministarstvom turizma i iako sam službeno uvijek bio protiv povećanja kvota za uvoz stranih radnika jer oni uvijek skuplji od domaćih, ovaj put sam rekao neka kvote slobodno budu i 50 tisuća stranih radnika. No postavlja

se pitanje tko bi uopće došao raditi u Hrvatsku, gdje su plaće, uz sve ostale beneficije, upola manje nego u drugim zemljama. Lani smo imali situaciju u kojoj se stvarao animozitet između domaćih i stranih radnika jer su poslodavci stranima nudili pokrivanje troškova puta, smještaja, hrane, a i uz plaće koje su bile identične kao domaćim radnicima, nudili su im i dodatne bonuse, stimulacije i ugovore, samo da ih zadrže – podsjeća Andrić.

Ali ni to nije bilo dovoljno, kaže.

– Unatoč svim tim povoljnijim uvjetima bit će ih teško privući da rade u Hrvatskoj. Austrija traži 30 tisuća radnika u turizmu, nudi 1.700 eura plaću,

sve spomenute beneficije, slobodne dane, 13. plaću. U Hrvatskoj je prosječna plaća konobara između četiri i šest tisuća kuna, a tijekom sezone na crno radnici dobivaju oko sedam tisuća. Hotelijeri pričaju o uvozu radnika iz Ukrajine i Filipina no s tim pristupom nećemo dospjeti do cilja kojeg smo si zacrtali u Strategiji razvoja turizma do 2030. godine, a to je kvalitetni, a ne masovni turizam. Samo autohtono stvara preduvjete za kvalitetu i konkurentnost – izjavio je Andrić.

Dodao je kako u siječnju očekuje nacionalne pregovore oko kolektivnog ugovora u ugostiteljstvu jer je iznos povećanja plaća do sada bio neznatan u odnosu na druge zemlje u EU.

– Kad smo prošli put porezno rasteretili poslodavce u turizmu, nisu dizali plaće, no sada su na to prisiljeni. Možda bi ih trebalo još porezno rasteretiti. Naime, sljedeće sezone turistički i ugostiteljski sektor doslovce će se tući za radnike sa ceste, a kamoli za one kvalificirane i iskusne – zaključuje Andrić.

