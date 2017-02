Spačva: Ove i iduće godine 60 milijuna kuna novih ulaganja

Tri mjeseca nakon smjene Darija Puljiza s čela Uprave Spačve u toj tvrtki imaju velike planove. Novi predsjednik Uprave Josip Faletar kaže da će, nakon što su izišli iz predstečajnog postupka, do kraja 2018. uložiti 60 milijuna kuna u suhu doradu, u novi furnirski nož te u novu sušaru te još nekoliko puta u infrastrukturu. Veli da svu proizvodnju prodaju, a prodali bi i više, kaže, kad bi mogli kupiti više trupaca od Hrvatskih šuma.

– Lani smo uprihodili 173 milijuna kuna, u ovoj godini planiramo 184 milijuna. Imamo 780 zaposlenih i posljednje tri godine otvorili smo više od tristo novih radnih mjesta – kaže Faletar.

Spačva izvozi 75 posto proizvodnje u više od trideset svjetskih zemalja, najviše u Italiju, Francusku i Njemačku. Razvija i domaće tržište bioenergenata te vjeruje da će uspjeti naći kupce u školama, bolnicama i sportskim objektima.

Dario Puljiz pak smatra da je također zaslužan za dobre poslovne rezultate. Iako je na Zagrebačkoj burzi objavljeno da je u studenome podnio ostavku, sâm kaže da je na to bio prisiljen. Faletar o kolegi nije rekao ništa, no član NO-a Spačve Mario Popić istaknuo je da se Puljiz ‘nije mogao ili nije želio uklopiti u razvoj tvrtke koji je uvelike različit od onoga kad ju je on kao većinski vlasnik vodio samostalno’.

