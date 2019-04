Splitski IT osvajači: Otvaraju podružnice u Zagrebu jer im nedostaje stručnjaka i prostora

U Splitu je odjednom toliko IT-ovaca da za nove više nema mjesta. U dvjestotinjak ICT tvrtki u Splitu trenutačno radi oko 1500 ljudi. Iako mediteranski način života i rada privlači i druge, svima nedostaje stručnjaka i uredskog prostora. Zato su neke od njih počele otvarati podružnice u Zagrebu.

– Sa sigurnošću možemo govoriti o postojanju tehnološke scene u Splitu iako je ta scena zapravo jako mlada. Do unazad nekoliko godina direktori i vlasnici tvrtki uglavnom se nisu ni poznavali, a kamoli surađivali. Ozbiljna suradnja između tvrtki i fakulteta nije postojala, ali srećom bilo je tu mnogo pojedinaca i udruga koji su željeli nešto pokrenuti, stvoriti nekakav ‘community’ u našem gradu. Tako su se na raznim konferencijama i druženjima stvorila mnoga poznanstva i suradnje, a u konačnici je i osnovana udruga Split Tech City, koja okuplja splitske IT tvrtke i pojedince i gura cijelu scenu prema naprijed. Ovakav silicijski koncept uglavnom je vrlo dobro prihvaćen u Splitu – uvodi nas u priču o splitskoj tehnološkoj sceni Igor Roglić, direktor ExtensionEnginea za Hrvatsku, hrvatsko-američke tvrtke koja se razvija na dva kontinenta, zapošljava u Splitu 160 ljudi i ima urede u Bostonu, New Yorku i Zagrebu.

Koliko je u narasloj konkurenciji bilo teško u kratkom roku privući pa onda i zadržati na desetke iskusnih developera uvjerio se i Marko Barić, izvršni direktor splitske tvrtke Typeqast otvorene nizozemskim kapitalom. Danas, dvije godine poslije, iako je amsterdamski dio ekipe zadovoljan postignutim u splitskom razvojnom centru, nije baš siguran da bi Split, zbog ograničenih mogućnosti zapošljavanja većeg broja iskusnih ljudi, bio najbolji izbor. Kaže da je prostora za dolazak novih tvrtki te za rast i razvoj postojećih sve manje i manje.

– Uskoro će se stanje scene dovesti na razinu da samo jaka i zvučna imena iza kojih stoji novac, skupi projekti i dobre plaće mogu opstati na tržištu, a male će lokalne tvrtke biti izgurane na marginu – rezonira Barić i zaključuje da je u danim tržišnim okolnostima podizati IT tvrtku u Splitu, vjerujući pritom u školovanje vlastitoga kadra, nerealno očekivanje jer vrlo malo tvrtki to sebi može priuštiti.

Detaljnije o nabujaloj IT sceni u Splitu čitajte u novom broju digitalnog i tiskanog Lidera.

Komentari