FOTO: Star Alliance slavi 20 godina

Star Alliance se vratio u Frankfurt, mjesto nastanka, kako bi proslavio 20 godina “Povezivanje ljudi i kultura”. Za sljedeće desetljeće Star Alliance udruga najavila je strategiju iskorištavanja digitalne tehnologije kako bi se dodatno poboljšalo iskustvo putovanja korisnika usluga ove globalne udruge.

Upravni odbor Star Alliancea, koji obuhvaća izvršne direktore svih 28 zrakoplovnih tvrtki članica, održat će 14. svibnja u Frankfurtu svoj ljetni sastanak tijekom kojeg će se članovi Upravnog odbora informirati o napretku trenutnog poslovnog plana Star Alliancea i budućoj strategiji.

Sastanak će se održati na isti datum kad su prije točno 20 godina osnivači udruge – Air Canada, Lufthansa, Scandinavian Airlines, THAI i United – zapanjili zrakoplovnu industriju najavom da će se udružiti kako bi stvorili prvu globalnu zrakoplovnu udrugu.

>>>Croatia Airlines u svibnju nastavlja s akcijom Pogledaj u oblake

-Naši utemeljitelji su imali izvanrednu viziju još 1997. godine. Od tog trenutka je za Star Alliance bila predodređena uloga pokretača inovacija u zrakoplovnoj industriji. Uspješno smo to provodili zadnjih 20 godina, neprestano nastojeći ostvariti prvotnu viziju globalne mreže u kojoj su neprimjetno integrirane brojne opcije međunarodnih putovanja, rekao je Jeffrey Goh, koji je u siječnju ove godine preuzeo dužnost glavnog izvršnog direktora Star Alliancea.

Star Alliance ulazi u svoje treće desetljeće u kojem ima snažnu i sveobuhvatnu mrežu koja opslužuje više od 1300 odredišta u 191 zemlji. Povezivanje letova nastavlja se širiti uvođenjem novih linija naših članica, te većom učestalošću letova, a doseg mreže će ostvariti daljnji rast pridruživanjem regionalnih zrakoplovnih tvrtki u okviru koncepta Connecting Partner.

S obzirom na takvu pozadinu, jasan strateški fokus Star Alliance-a pomaknut je sa širenja mreže na pružanje najviše razine izvrsnosti, a napose se to odnosi na 14 milijuna putnika godišnje koji koriste usluge članica udruge na svojim putovanjima. Napredovanje digitalnih tehnologija bit će u središtu ove strategije.

-Pristup ažurnim informacijama putem interneta s manje-više svih lokacija zauvijek je promijenio očekivanja putnika. Putnici žele imati kontrolu nad svojim putovanjima na dohvat ruke. To znači puni pristup brojnim informacijama, ali i prilagodbu njihovim specifičnim zahtjevima. Pružanje takvih usluga današnjim ‘digitalnim’ putnicima na razini udruge je središnji stup našeg novog strateškog fokusa, izjavio je Pedro Heilbron, glavni izvršni direktor Copa Airlinesa i sadašnji predsjednik Upravnog odbora Star Alliancea.

Nova infrastruktura IT čvorišta koju je Savez uspostavio posljednjih godina omogućila je bolju integraciju usluga svih članica Star Alliancea. Nakon što smo to implementirali, možemo početi graditi i ponuditi digitalne aplikacije.

Nova infrastruktura IT čvorišta već je omogućila našoj udruzi da, primjerice, poboljša pouzdanost procesa kao što je jedinstvena prijava leta za putovanja koja uključuju više destinacija, te brzo odobravanje prikupljenih milja učestalih putnika na odgovarajuće račune korisnika.

>>>Croatia Airlines proslavila četvrt stoljeća partnerstva s Lufthansom Technik

U slučaju nezabilježenih milja, članovi bilo kojeg Star Alliance FFP programa sada mogu zatražiti obračun milja putem vlastite web stranice FFP-a, čak i kada su milje prikupljena na letovima drugih članica Star Alliancea.

Čvorište za upravljanje prtljagom, najnoviji IT projekt, zaživio je krajem 2016. godine i olakšava prijenos poruka vezano uz transfer prtljage između članica Star Alliancea, njihovih operatera i sustava za upravljanje prtljagom u zračnim lukama.

Danas se dnevno obrađuje prosječno oko pet milijuna poruka vezano uz prtljagu. To omogućuje zračnim prijevoznicima da bolje upravljaju operacijama i da klijenti budu informirani o statusu svoje prtljage. Nakon implementacije ovog projekta u čitavoj mreži, biti će lakše korisnicima proaktivno pružiti ažurne podatke o statusu isporuke prtljage.

Koristeći postojeće IT čvorište, Star Alliance je sada uveo novu funkcionalnost koja zaposlenicima u neposrednom kontaktu s putnicima omogućuje bolju reakciju u slučaju nepravilnosti.

Ako dođe do odgode leta, informacije o ukrcaju za konekcijski let sada su dostupne od strane zračnog prijevoznika koji upravlja prvim letom, čime se omogućuje brži i jednostavniji postupak ponovne rezervacije konekcijskog leta. Do sada su takve transakcije ponekad zahtijevale kontaktiranje druge zrakoplovne tvrtke.

-Naša strategija je razvijati centralne digitalne funkcionalnosti koje će moći koristiti naše članice kako bi unaprijedile vlastite proizvode i svojim redovitim putnicima pružile dodatne usluge čak i kad koriste letove drugih zrakoplovnih prijevoznika unutar naše mreže. Tijekom sljedećih nekoliko godina pokrenut ćemo mnoga takva poboljšanja. Pojedinačno, ona će ostvariti inkrementalni napredak. Sveukupno će sva ta poboljšanja pružiti kupcima potpuno novu razinu informacija i kontrolu njihovog putovanja, rekao je Jeffrey Goh.

Kako bi podržao implementaciju nove strategije, Star Alliance je restrukturirao poslovanje u svom sjedištu u Frankfurtu i preustrojio rukovodstvo, koje sada uključuje slijedeće osobe:

Janice Antonson, potpredsjednica, zadužena za komercijalne poslove i komunikaciju. Uz veliko iskustvo u višem menadžmente zračne luke, njezina karijera obuhvaća rukovodeće uloge u pet zemalja, a od nedavno u privatnoj kompaniji Northern Queensland Airports u Australiji.

Christian Draeger, potpredsjednik, zadužen za iskustvo korisnika. Pridružio se Star Alliance kao direktor odjela Iskustvo korisnika, a prije toga je radio za Swissport International, gdje je kao direktor bio zadužen za poslovne jedinice na raznim lokacijama u svjetskoj mreži. Ima više od 25 godina iskustva u zrakoplovnoj industriji.

Dr. Martin Mueller, sada direktor financija i strategije, pridružio se Star Allianceu 2009. godine kao direktor razvoja mreže, a prije toga je radio za kompanije kao što su LSG Sky Chefs, Thomas Cook i Lufthansa eCommerce.

Alska Scherer, sada glavna savjetnica i direktorica ljudskih resursa, pridružio se Star Alliance-u 2005. godine kao rukovoditelj pravnih poslova.

Natječaj Mileage Millionaire

Kao dio interakcije s korisnicima, u povodu obilježavanja 20. godišnjice, Star Alliance pokreće globalni natječaj inspiriran temom “Povezivanje ljudi i kultura” kojim će pobjednicima ponuditi priliku da osvoje milijun nagradnih milja. Svaki od 21 FFP programa Star Alliance-a nudi milijun milja (ili ekvivalent) jednom pobjedniku natjecanja.

Natjecatelji trebaju unijeti svoju sliku i podijeliti kulturno iskustvo koje su doživjeli putem stranice www.staralliance.com/mileagemillionaire. Kulturna iskustva bit će prikazana na interaktivnoj svjetskoj karti. Natječaj traje od 14. svibnja do 31. srpnja 2017. godine.

FFP-ovi članica Star Alliance-a također će nadahnuti putnike pružajući primjere što se sve može učiniti s milijun milja, te predstaviti jedinstvena iskustva s putovanja na stranici.

Kao doprinos obilježavanju 20. godišnjice, svaka od 28 članica Star Alliance-a predstaviti će vlastite ideje vezano uz iskustvo lokalne kulture. Pet osnivačica Star Alliancea, kompanije Air Canada, Lufthansa, Scandinavian Airlines, THAI i United, poduzele su korak dalje nudeći izazov Robertu Reidu, poznatom kao Travel Nomad National Geographic-a, da osobno testira njihove preporuke i izvještava o svojim iskustvima.

>>>Croatia Airlines predstavio četiri nove linije

Daljnja 23 kulturna iskustva odabrana od strane naših zračnih prijevoznika također se mogu naći na www.staralliance.com/mileagemillionaire , u rasponu od oslikavanja keramičkih pločica u Portugalu, domaće kuhinje u Shenzhenu u Kini, do posjete Bogoti gdje lokalno stanovništvo nedjeljom pretvara glavne gradske prometnice u biciklističke staze.

Ovu globalnu kampanju podržat će i brojne lokalne aktivnosti na mnogim lokacijama širom svijeta. Na primjer, korisnici nekog od šest putničkih salona koji su nositelji brenda Star Alliance, na dan 14. svibnja ili oko tog datuma, dobiti će posebne lokalnom kulturom nadahnute darove i uživati u posebnim jelovnicima kojima se slave kulture i okusi svijeta tijekom čitavog mjeseca svibnja.

Mnogi putnički saloni u našim većim čvorištima također će označiti ovu obljetnicu. Organizirat će se i ostala događanja u nekoliko zračnih luka u čitavom svijetu.

Komentari