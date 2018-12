Stojić Deban za Lider: Ubrzavamo digitalizaciju poslovanja za bolje usluge Zagrepčanima

Događaje na poslovnoj sceni u protekloj godini zorno opisuje izraz ‘lakše se diše’. Gospodarski rast, koliko god bismo voljeli da je (malo) impresivniji, ipak je donio dašak optimizma, barem u tržišnom sektoru. Za Zagrebački holding ova godina bila je još jedna godina poslovnih izazova, i to prije svega zbog dinamičnih promjena regulatornog zakonodavstva, kojima je Holding izložen kao pružatelj javnih usluga. To je sad već trend koji će vladati i dalje. Taj je utjecaj znatan ponajprije zbog broja i vrsta usluga koje Zagrebački holding pruža te veličina u kojima posluje, a koje nisu usporedive ni s jednom komunalnom tvrtkom u Hrvatskoj. Nekako se uvijek pri usporedbama u javnosti izgubi taj element, no rješenja koja su primjenjiva u nekim manjim sredinama ne mogu se preslikati na Zagreb.

Sveprisutna je i tema nedostatka stručne radne snage. U Holdingu su danas neupitna osnovna prava radnika, primjerice redovita plaća, 40-satni radni tjedan, plaćanje prekovremenih sati, kao i materijalna prava poput regresa, božićnice i uskrsnice te dara za dijete do petnaest godina starosti. Nedostatak kadra više se ogleda u nekim zanimanjima jer smo, kad je riječ o plaćama, ograničeni kolektivnim ugovorom, a privatni sektor može nuditi i znatno veća primanja. Primjerice, u posljednjih nekoliko godina zamjetan je trend odlaska informatičara koji su tijekom rada u Holdingu stekli razne certifikate, no zbog nedovoljne stručne spreme nisu mogli biti i odgovarajuće plaćeni; privatne tvrtke nemaju taj problem.

Dio investicija iz fondova EU

Digitalna transformacija provodi se u gospodarenju otpadom, naplati parkiranja, kroz sustav e-Građani…, navodi Stojić Deban.

Najveći izazovi svakako nas očekuju u segmentu prikupljanja i odvoza otpada. Provedba sustava gospodarenja komunalnim otpadom onako kako je propisano Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, odnosno Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivoga komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu dugoročno će utjecati na poslovanje Zagrebačkog holdinga i podružnice Čistoća kao davatelja javne usluge na području grada Zagreba. Već su sad najveće investicije realizirane upravo u tom segmentu zbog nužne nabave komunalne opreme i nadogradnje postojećeg informacijskog sustava. U 2017. i 2018. nabavljeno je opreme i vozila za podružnicu Čistoća ukupne vrijednosti koja prelazi 91 milijun kuna, a do 2020. planirano je još oko 267 milijuna kuna novih investicija. Očekuje se i daljnji rast zaposlenih jer se, u skladu s Uredbom, povećava opseg poslovanja.

Dio planiranih investicijskih ulaganja u tom segmentu poslovanja nastojat ćemo pokriti sredstvima iz fondova EU, odnosno onima koje će povući Grad Zagreb kao jedini prihvatljivi prijavitelj. U 2018. sklopljen je ugovor između Grada i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu 66.400 spremnika za reciklabilni otpad u vrijednosti od 76,6 milijuna kuna. Također smo izradili studiju, odnosno program smanjenja odlaganja komunalnog otpada u gradu Zagrebu koji je podloga za prijavu na interventnu mjeru za Grad Zagreb, a koja je u najavi.

Programom su, među ostalim, obuhvaćeni realizirani troškovi od 2015. do ove godine te planirani troškovi do 2020.

Holding također provodi kapitalne projekte javne namjene za Grad Zagreb. Među ostalim, u tijeku je rekonstrukcija kompleksa Kliničke bolnice Sveti Duh dogradnjom dnevne bolnice s podzemnom garažom, koja će biti nastavljena i u 2019. Pred dovršetkom je i prva faza projekta Podbrežje – Zagrebačkog modela stanogradnje. Do kraja listopada useljeni su stanari u sve četiri zgrade. Također je uređen veliki park s dječjim igralištem i rekreativnim površinama, a u proljeće 2019. očekuje se početak gradnje dječjeg vrtića. Za iduću godinu planiran je početak gradnje doma za starije i nemoćne osobe u Markuševcu.

Iz klasične tvrtke u digitalnu

Osnovna nam je poslovna zadaća biti servis Zagrepčanima i omogućiti im pristup velikom dijelu usluga od kuće, bez nepotrebnog trošenja vremena i novca.

Osim što ulaže, Holding neprestano radi na transformaciji poslovanja. Ulaganjima u svoje djelatnosti prilagođava poslovanje zahtjevima korisnika, pazeći pri tome da cijeli sustav optimalno posluje. Pri tome mislim na cijelu Grupu Zagrebački holding i segment distribucije plina, gdje smo u ovoj godini, uz proširenje plinske mreže preuzeli i neka druga tržišta, a sve u skladu sa svojom poslovnom strategijom.

U godini na izmaku Holding je također intenzivirao transformaciju iz klasične tvrtke u digitalnu. Među ostalim, u rujnu ove godine raspisali smo javni natječaj za nabavu informatičko-tehničkog sustava gospodarenja komunalnim otpadom. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 47 milijuna kuna kojom će se idućih godina digitalizacija uvesti i u taj segment Holdingova poslovanja.

U ovoj godini počelo je uvođenje sustava za automatsku naplatu parkiranja, a od svibnja je dostupna aplikacija ZgPark – dvojezična mobilna aplikacija koja omogućuje plaćanje i nadoplatu parkirališnih karata na javnim parkiralištima i u tri javne garaže. U listopadu smo predstavili i nove elektroničke usluge dostupne u sklopu sustava e-Građani.

To su samo neki od procesa kojima ubrzavamo transformaciju kompanije. Trudimo se pratiti korak s trendovima, ali, još važnije, s očekivanjima svojih građana, koji žele i s pravom očekuju lakši i moderan pristup uslugama. Iznova ponavljamo kako nam je osnovna poslovna zadaća biti servis Zagrepčanima i omogućiti im pristup velikom dijelu usluga od kuće, bez nepotrebnog trošenja vremena i novca.

U tijeku je realizacija projekta E-platforme – središnjeg registra korisnika i servisa Zagrebačkog holdinga. Ta jedinstvena aplikacija omogućit će zaprimanje e-računa, mobilno plaćanje, upravljanje uslugama, administraciju podataka te nadzor nad potrošnjom i realizacijom usluga.

Rješenje po rješenje i transformiramo Holding. Već smo stvorili pretpostavke za integriranje i ubrzavanje mnogih internih procesa. Cilj nam je u 2019. ubrzati daljnju digitalizaciju poslovanja, a građanima omogućiti bolju i učinkovitiju uslugu potpuno prilagođenu njihovim potrebama.

