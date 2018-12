Student medicine osmislio platformu Luxheal za liječenje hipertenzije

Zamislimo situaciju da pacijent ima visok tlak, dođe kod doktora kojemu najprije odgovori na određeni set pitanja na temelju koje se ustanovi njegova povijest bolesti kao i životne navike. To i nije nešto novo, ali novo tek slijedi zahvaljujući studentu medicine Marinu Šabijanu koji je došao na ideju pokretanja platforme Luxheal na kojoj se uz pomoću prikupljenih podataka o pacijentu kreira personalizirani zdravstveni program koji se dinamički mijenja.

– Na temelju tih podataka kreira se zdravstveni program pomoću kojeg će on liječiti svoju hipertenziju, dok je ne samo kod kuće već i na godišnjem odmoru u nekom hotelu. U tom programu se koristi postojeća infrastrukura u hotelu u kojem je pacijent odsjeo poput: wellnessa, bazena, teniskih terena i restorana – ovisno o preferencijama gosta, no sve u svrhu njegovog liječenja, objašnjava Šabijan.

No to nije sve jer će pacijent imati prilike upoznati interaktivnog virtualnog asistenta Luxyja. To je najveći izazov Šabijanovog programerskog tima kojeg čine još i Andrej Šarić (predaje na Rochester Institutu of technology), Dživo Jelić (bio vodeći programer u Microsoftu), dr. Hassan iz Washington DC, SAD, koji je specijalist integrativne i precizne medicine s godinama iskustva u zdravstvenom i wellness turizmu i Simon Ferjuc koji nadzire poslovno planiranje i prodaju.

Aplikacija Luxy, kažu, još se usavršava jer nije riječ samo o robotu, nego on pokazuje emocije i ima mogućnosti odgovoriti na pitanja. Dečki imaju samo jedan cilj – da Luxheal bude standard u zdravstvenom turizmu za rehabilitaciju, prevenciju, medicinski wellness i kronične bolest te da se kao platforma koristi u svakom luksuznom wellness, medicinskom hotelu i klinici.

Šabijan i ekipa predstavit će platformu u srijedu 5. prosinca na konferenciji Zagreb Connect u Kongresnom centru Zagrebačkog velesajma. Inače, riječ je o konferenciji čiji su ciljevi pružanje podrške mladim poduzetnicima u razvoju njihovih poslovnih ideja, daljnji razvoj zagrebačkog poduzetničkog ekosustava i stvaranje boljih uvjeta za startup tvrtke na području grada Zagreba i šire.

Program počinje od 9:30, a ove godine Grad Zagreb ujedinjuje Startup Factory i Zagreb Connect gdje će se između 18 startupova odabrati pet najboljih koji će osvojiti svaki po 160 tisuća kuna bespovratnih sredstava, a dodatnih 60 tisuća kuna osvojit će najbolji pitch Zagreb Connecta.

