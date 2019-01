Donosimo ‘elitni’ recept za rast prihoda od 50 posto. Gdje je tu vaša tvrtka?

Iako smo ulaskom u EU kao država povećali svoju vidljivost i prepoznatljivost, još uvijek vjerujemo da smo vrlo sitna riba u velikom europskom gospodarskom bazenu, čija kretanja nitko ne primjećuje. Međutim, kako bi rekao Đorđe Balašević: ‘Netko to od gore vidi sve’. Na adrese hrvatskih srednjih tvrtki koje ambiciozno grabe naprijed, stižu pozivi za sudjelovanje u elitnoj poslovnoj zajednici, točnije Elite programu kojeg je pokrenula Londonska burza. Malo se u Hrvatskoj o tome pisalo no u elitno društvo do sada je primljeno deset hrvatskih kompanija, tri su već završile program, četiri još uvijek kroz njega prolaze, a prije mjesec dana primljene su još tri.

Elitov ekosustav dizajniran je na način da pomogne ambicioznim kompanijama da naprave iskorak i strukturiraju se za daljnji rast kako bi bile konkurentnije na globalnom tržištu. Elitnu zajednicu čini više od tisuću tvrtki, preko 200 svjetskih savjetnika i jednako toliko investitora i pod uvjetom aktivnog sudjelovanja cijelog menadžmenta, tvrtkama je omogućeno širenje znanja i razmjena iskustva te prezentacija same tvrtke pred širom zajednicom investitora i vrhunskih stručnjaka. No ono što je možda važnije od samog umrežavanja i stjecanja znanja jesu konkretni pokazatelji poslovanja tvrtki prije i nakon Elite programa. – Hrvatske tvrtke pokazale su se vrlo angažiranima i nakon završetka programa podigle su ključne pokazatelje poslovanja – prihod prosječno za 48 posto, a broj zaposlenih prosječno za 45 posto – istaknula je Marta Testi, čelna osoba za Elite Europe unutar Grupe London Stock Exchange.

U nastavku donosimo popis odabranih tvrtki koje su u Elite ušle uglavnom putem posrednika – Unicredita, odnosno Zagrebačke banke koja, prema jasno zacrtanim kriterijima Londonske burze, poziva svoje klijente da se pridruže programu. Tvrtke Tokić i Span (koja je u program ušla bez posrednika), Londonska burza rado uzima kao primjere kompanija koje su vrlo uspješno implementirale u poslovanje sve što su naučile, što se vidi i u njihovim konkretnim pokazateljima rasta. Čelni ljudi osam tvrtki s nama je podijelilo svoja iskustva i ispričalo detaljno koje su benefite imali od programa, o čemu možete čitati u aktualnom tiskanom izdanju Lidera.

Tvrtke koje su završile program:

Tokić, Novi Agrar, Span

Tvrtke koje završavaju program:

CROZ, Real Grupa, Verso Altima Grupa, Alarm automatika

Nove tvrtke u programu:

Ivicom Consulting, Oprema i Metal Product

Kriteriji Londonske burze za ulazak u ELITE program

Kvantitativni:

Godišnji prihod od 5 do 10 milijuna eura s minimalnim prošlogodišnjim rastom od 15%

EBITDA iznad 10%

Ostvarena neto dobit

Kvalitativni:

Visokokvalitetna i ambiciozna kompanija s ubrzanim rastom i budućim potencijalom

Aktivno sudjelovanje u programu

Implementacija novostečenih znanja u poslovanje

Menadžment s ugledom i kredibilitetom

Kvaliteta poslovnog plana

