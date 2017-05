Tele2 i ‘Reach for Change’ financiraju projekte za bolji život i budućnost djece u Hrvatskoj

Zaklada za unapređenje socijalnog poduzetništva i života djece ‘Reach for Change-Budi promjena’ i Tele2 Hrvatska od 12. svibnja do 1. srpnja provode natječaj za projekte kojima se unapređuju život i budućnost djece, a odabrane će sufinancirati godinu dana s po 180 tisuća kuna.

Najavljujući taj natječaj i suradnju u petak na konferenciji za medije u sjedištu HUP-a, predstavnici te Zaklade, Tele2 Hrvatska i švedskog veleposlanstva u Hrvatskoj naglasili su važnost socijalnog poduzetništva općenito za razvoj društva, a pogotovo djece, njihova zdravijeg i sretnijeg djetinjstva i odrastanja, učenja i uključivanja u zajednicu.

– Na tom projektu Zaklada i Tele2 Hrvatska rade od 2015. i do sada smo zajednički pomogli sedam projekata malih poduzetnika za sretniju budućnost djece, te se nadamo da će i ove godine biti dosta prijava, koje će potom obraditi posebni žiri i odabrati najbolje. Sretni smo što i na taj način možemo podržati socijalne poduzetnike, jer je to i dio naše vizije i poslovne strategije, a osim financiranja projekata tu nam je bitan i razvojni i inovacijski potencijal, naglasio je predsjednik Uprave Tele2 Hrvatska Viktor Pavlinić.

Zaklada prisutna diljem svijeta

Regionalna direktorica Zaklade “Reach for Change” Tatiana Burmistrova naglasila je pak širenje zaklade na cijeli svijet, pa je tako danas, a nakon osnivanja u Švedskoj 2010., prisutna u 18 zemalja na svim kontinentima, gdje ukupno podržava gotovo 160 projekata.

– U Hrvatskoj kao i u drugim zemljama gdje neprofitno djelujemo najčešće je dobro zanimanje za socijalno poduzetništvo, kao i razina inovativnosti koja se pritom pokazuje u projektima za djecu. Razlike postoje u partnerima-kompanijama s kojima surađujemo – tamo gdje radi Tele2 uvijek s njima surađujemo, ali ima i drugih vrsta kompanija, poput medijskih kuća i drugih s kojima to financiramo i promoviramo, istaknula je Burmistrova.

Poručila je da podržavaju “hrabre, pametne i dobre projekte za djecu, te sve one koji poštuju djecu i djetinjstvo, u čemu je jako važna sloboda življenja i stvaranja, a što se u svijetu vrlo često i sve više zanemaruje”.

Slično je kazao i švedski veleposlanik u Hrvatskoj Lars Schmidt ističući kako je socijalno poduzetništvo u Švedskoj vrlo razvijeno, a pogotovo od 2008. kada je švedska vlada osnovala Zakladu znanja te danas u toj zemlji djeluje više od 350 socijalnih poduzeća koja zapošljavaju oko deset tisuća ljudi.

– U to se sve više uključuju i švedske razne kompanije koje to rade zbog društvene odgovornosti, a uz podršku vlade je i lakše i bolje. Tako to čini i Tele2, pa i u Hrvatskoj, i sretni smo da i time možemo pridonijeti boljoj kvaliteti života djece i zajednice, kazao je Schmidt.

