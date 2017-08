Tesla: Užario se proizvodni pakao novog električnog automobila za široke mase

Elon Musk i njegov Tesla polako počinju dobivati patinu kakvu je svojedobno imao Apple nakon povratka Stevea Jobsa. Na tržištu se prošli tjedan našao novi model električnog automobila, fordovski pamtljivog naziva Model 3, kojim kompanija napokon odgovara na pozive mnogih analitičara i investitora za osvajanje masovnog tržišta. Dosadašnji modeli, s cijenom od oko sto tisuća dolara po komadu, uspješno su osvojili središnju poziciju u segmentu luksuznih električnih automobila namijenjenih probranom broju kupaca, ali za održivo poslovanje to nije dovoljno (Tesla posluje s gubitkom), zbog čega je bilo nužno na tržište lansirati ‘masovni’ automobil, odnosno pristupačniju verziju. Efekt tog poteza dvojak je, s jedne strane otvara novi i prijeko potrebni izvor prihoda kompaniji, a s druge pomaže popularizirati električne automobile, o čemu ovisi poslovni uspjeh relativno nove grane automobilske industrije koja još traži potrošačku bazu. Prve kritike modela za koji je bilo oko 500 tisuća predbilježbi izvrsne su, pa se čini da Tesla u smislu kombiniranja određenog osjećaja ekskluzivnosti brenda sa širokom potrošačkom bazom, tehnološke naprednosti i predanosti obožavatelja polako preuzima ulogu kakvu Apple ima u području elektronike. Namijenjen širokim masama, Model 3 stoji 30-ak tisuća dolara u osnovnoj varijanti (mnogo viših 60 tisuća s raznim, iznimno privlačnim dodacima poput trajnije baterije i autopilota) i izbor je ponajprije onih s jasno definiranom željom da budu vlasnici baš Teslinog automobila, iako upravo to želi promijeniti i postati privlačan potrošačima koji kupnji automobila pristupaju s manje emocija. ‘Cijela poenta ove kompanije bila je napraviti zaista sjajan, povoljan električni automobil’, rekao je Musk predstavljajući Model 3. ‘I sada smo to napokon napravili.’

Nakon što su mu prijašnji modeli S i X imali ozbiljnih teškoća s rokovima, Tesla je prve primjerke svog električnog automobila fordovski pamtljivog imena Model 3 lansirao na vrijeme, a prvih je 30 primjeraka podijeljeno zaposlenicima. Riječ je o presudnom trenutku za kompaniju koja posluje s gubitkom.

Prošli dani bili su iznimno važni za kompaniju najviše zbog skepse mnogih u pogledu kapaciteta proizvodnje i sposobnosti Tesle da zadovolji vrlo živahnu potražnju za novim modelom. Neke komentatore ugodno je iznenadila činjenica da je Tesla uspio lansirati prve modele na vrijeme, nakon što su prijašnji modeli S i X imali ozbiljnih teškoća s rokovima. Na prikladnoj zabavi u tvornici, prvih 30 automobila podijeljeno je zaposlenicima (kako bi se u prvoj fazi moglo nadzirati ponašanje novog modela i brže reagirati na eventualne probleme), a Musk je priznao da će sljedećih pola godine biti izazov u smislu održavanja potrebne razine proizvodnje. Nestrpljivost je velika, pa time i pritisak na kompaniju, iako ovakva jagma uparena s nizom oduševljenih recenzija automobila ne mora nužno biti loša, naprotiv.

Za dnevnog vozača

Oko novog modela stvara se marketinški vrlo poželjno ozračje nestrpljivog iščekivanja, premda se to s velikim kašnjenjem isporuke može pretvoriti u nešto sasvim drugo. Uspostavljanje potrebnog obujma proizvodnje od 500 tisuća komada tijekom sljedeće godine zato će biti krucijalno za kompaniju. ‘Iskreno, bit ćemo u proizvodnom paklu’, rekao je Musk. ‘Gradimo automobil najbrže što možemo.’ Cijena je dohvatljiva za daleko veći raspon kupaca, pogotovo u usporedbi s prijašnjim modelima, ali mnogi analitičari procjenjuju da nije dovoljna za zaradu kompanije, zbog čega će financijski uspjeh ovog poteza umnogome ovisiti o želji kupaca da uzmu dodatnu opremu i plate znatno više. Možda najprepoznatljivija osobina Modela 3 je njegova krajnje jednostavna unutrašnjost, koja spaja potrebu za nižim troškovima i lakšom proizvodnjom s marketinškom promućurnošću (upravljačka ploča nema ništa osim upravljača i velikog računala, što će mnogima biti privlačno baš zato što je drugačije od svega drugog dosad).

>>>Ulagači razgrabili ‘škart’ obvezanice, Tesla prikupio 1,8 milijardi dolara za Model 3

Elon Musk, suosnivač i CEO Tesle, predstavljajući Model 3 rekao je da je cijela poenta kompanije bila napraviti zaista sjajan, povoljan električni automobil, i sada su to napokon napravili.

Usprkos tome, ili zahvaljujući, recenzije su gotovo jednoglasno iznimno visoke, u tehničkom i dizajnerskom smislu Model 3 je prema premoćnoj većini iskaza apsolutni uspjeh, premda treba pričekati s konačnim ocjenama nakon određenog razdoblja korištenja. Druga karakteristika, koja će zasigurno oduševiti mlađe generacije željne osjećaja modernosti i posebnosti, odnosi se na sustav otključavanja automobila putem mobitela (temeljeno na Bluetooth vezi pomoću koje se automobil otključava automatski kada mu vlasnik prilazi). Naravno, u slučaju da mobitel ne radi, tu je mala i vrlo praktična kartica kojom se može otključati i pokrenuti. ‘Tesla postaje sve bolji u izradi automobila. Za razliku od prvih verzija Modela S i X, Model 3 napravljen je za dnevnog vozača s dovoljno držača za čaše, utora u vratima i pretincem na upravljačkoj konzoli. Materijali na naslonima i vratima djeluju izdržljivo, a šivani sintetički materijal upotrijebljen za premium sjedala drugačiji je od kože, ali ne i inferioran’, napisao je novinar Bloomberga. Za njegova kolegu iz CNET-a revolucija u pogledu upravljačke ploče nije problem, iako bi za neke vozače mogao biti, odnosno zahtijevati vrijeme prilagodbe (čak i upravljač ima samo dvije tipke kojima se sve regulira).

Žestoka konkurencija

Malo je sumnje da je riječ o presudnom trenutku za kompaniju. Brend je svakako uspostavljen i globalno poznat, do te mjere da je nakratko Tesla bio najvrjedniji proizvođač automobila na svijetu, ali ne uspijeva postići financijsku održivost i zapravo sav novac baca na ovaj model, koji je oduvijek i trebao biti okosnica poslovanja. Prvi planovi za izradu povoljnog, a vrhunskog električnog automobila napravljeni su još prije deset godina i stoga je jasno da Model 3 mora uspjeti kako bi Tesla održao svoju poziciju, vjerojatno i kako bi uopće opstao. Jednako tako, buduće cijene u ovom masovnom rangu ovisit će o rezultatima Modela 3. Ako budu zadovoljavajući, sasvim je izvjesno da će sljedeći model, ili iteracija ovog, biti još jeftiniji, što je uostalom i Muskov plan. Osim internih izazova, Tesli će problem sve više predstavljati konkurenti, koji su redom automobilski giganti s golemim ulaganjima u električna vozila. Tesla se ovim potezom ‘spustio’ u segment tržišta koji je njihov kruh i tu će utakmica sljedećih godina postajati sve žešća, stoga je iznimno važno da Model 3 bude besprijekoran uspjeh, ne samo u tehničkom, već i tržišnom smislu kako bi Tesla time stekao ranu prednost i vjernu (i svakako brojnu) sljedbu.

>>>Tesla Motors na sudu jer Norvežani nisu zadovoljni ubrzanjem modela S P85D

Komentari