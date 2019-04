Tomislav Knezović: Prostoria zbog dizajna može prodavati šest puta skuplji namještaj

Zagorska tvrtka Prostoria (Sveti Križ Začretje), proizvođač vrhunskih fotelja, stolica i naslonjača, nedavno je nastupila na ‘Salone del Mobile’ u Milanu, i to, kako su u njoj i najavili, neočekivanim pristupom koji se razlikuje od dosadašnjih – umjesto izlaganja čitave kolekcije, u 200 kvadrata izložili su samo dva naslonjača. Njezin direktor i vlasnik Tomislav Knezović kaže da je čovjek koji inače teži originalnosti jer smatra da je to ključ uspjeha.

Osim važnosti dizajna nekoliko puta tijekom intervjua naglasio je da nema te krize koja će nauditi dobrom proizvodu, odnosno da će za njim uvijek biti potražnje. Knezović najavljuje da će u sljedećih nekoliko godina povećati proizvodnju jer unatoč predviđanjima nove krize vjeruje da će rasti potražnja za Prostorijinim proizvodima.



Često spominjete dizajn, a na vašoj web-stranici piše da Prostoriju ‘treba promatrati upravo kao doprinos evoluciji dizajna’. Koja je vrijednost dizajna u vašim proizvodima?

– Što se Hrvatske tiče, Prostorijin doprinos evoluciji dizajna jako je velik samim tim što smo ga prvi počeli upotrebljavati i time, nadam se, potičemo i druge. Kada se uzme u obzir da Prostorijini proizvodi i predstavljanja u svijetu mijenjaju sliku o Hrvatskoj, zaključite sami kolika je vrijednost dizajna. Dizajn daje identitet i dodatnu snagu. To se najbolje vidi u financijskim krizama. Prve stradaju tvrtke bez identiteta koje su oslonjene na velike količine i niske cijene. Snažni brendovi umiru zadnji!



Kako stupate u kontakt s dizajnerima?

– U početku smo radili natječaje i nije bilo lako doći do dobrog dizajna. Danas je situacija drugačija. Dizajneri su svjesni da je Prostoria ozbiljna tvrtka koja će njihove proizvode proizvesti i na najbolji mogući način pokazati svijetu. Iz tog razloga svakodnevno dobivamo prijedloge iz cijelog svijeta. Ipak, naši su domaći dizajneri u prednosti zbog dosadašnje suradnje i logistike. Prostorijin uspjeh rezultat je kvalitetne sinergije s dizajnerima, koja je i njima donijela uspjeh.

Je li konkurencija jaka?

– Jedina je razlika između nas i velikih, poznatih svjetskih brendova s tradicijom, koji su stari barem sedamdeset godina, neki i stotinu, to što smo stari sedam i pol godina. No to nam je i prednost jer smo krenuli u posao na vrhuncu svjetske ekonomske krize. Kad si mlad i imaš dobar proizvod, nemaš problema. Problem je kad zasitite tržište vlastitim proizvodima, a ne nudite ništa novo. Ako ste originalni i tržištu nudite inovativan i kvalitetan proizvod, onda o menadžmentu ovisi uspjeh i kriza tu nije problem. Primjerice, europsko je tržište zasićeno talijanskim dizajnom i to je naša prilika.



Na koliko se prodajnih mjesta u svijetu i zemlji mogu naći vaši proizvodi?

U koje zemlje izvozite?

– Izvozimo u više od 60 zemalja svijeta na svim kontinentima. Sajmovi u Milanu, Kölnu i Parizu naš su glavni put do kupca. Tamo najjasnije možemo predstaviti kvalitetu i udobnost svojih proizvoda. Nakon sedam i pol godina već smo dovoljno prisutni na tržištu da većina svjetskih arhitektonskih studija koji se bave arhitekturom interijera dobro poznaje Prostorijine proizvode, pa ako im odgovaraju za određene projekte, predlažu ih bez našega kontakta. Nekada saznamo da smo u projektu kada počnu stizati upiti sa svih strana. Najjača su nam francuska, belgijska, njemačka i austrijska tržišta, ali jako smo prisutni i u Australiji.

Kažete da vam količine nisu u prvom planu. Koliko na godinu proizvodite primjerice fotelja Polygon?

–​ Foteljice Polygon proizvodimo u količini od par tisuća komada na godinu. Riječ je, kao što sam već naglasio, o proizvodima visoke kvalitete koji se rade prema narudžbi i uvijek za poznatoga kupca. Cijena je u skladu s tim, no na hrvatskom tržištu ipak nastojimo biti povoljniji kako bismo bili dostupniji domaćim kupcima.

Koliko su vaši proizvodi skuplji u odnosu na uobičajeni namještaj?

– Pet do šest puta. Kad imaš tkaninu koja je deset puta skuplja, moraš imati i kvalitetnog majstora koji će to sašiti. Izrada naše stolice traje mnogo dulje nego onih u velikim serijama. Primjerice, kad bih rekao majstoru da napravi jeftinu stolicu za 300 kuna, on to ne bi uspio, opet bi bila mnogo skuplja jer bi obratio pozornost na neke detalje, što zahtijeva mnogo više vremena.

