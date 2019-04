Tomislav Vuić: Stvara se velika banka u hrvatskom vlasništvu, na redu dokapitalizacija HPB-a

Nakon osam mjeseci, provedena je integracija Jadranske banke u Hrvatsku poštansku banku. U jednoj od najbrže provedenih integracija u Hrvatskoj, kako kažu u HPB-u, od 1. travnja JABA više ne postoji. S novih 40.000 klijenata Jabe, HPB je premašila brojku od 600.000 klijenata, ima 12 regionalnih centara, 58 poslovnica i najveću distributivnu mrežu za pružanje bankarskih usluga u Hrvatskoj, rečeno je na konferenciji za novinare povodom pripajanja Jabe HPB-u.

– Ovo je veliki događaj, stvara se velika banka u hrvatskome vlasništvu, pokazali smo da ovo možemo raditi. Pojačali smo svoje prisustvo u Dalmaciji – kazao je Tomislav Vuić, predsjednik Uprave HPB-a.

Domagoj Karadjole, član Uprave HPB-a, kazao je kako HPB ostvarila rekordnu bruto dobit 188 milijuna kuna s imovinom od preko 23 milijarde kuna. Povećali smo tržišni udio koji sada iznosi 5,5 posto, a u depozitima imamo šest posto tržišta.

Mato Filipović, dosadašnji čelnik Jabe rekao je da je nakon uspješne sanacije krenuo opsežan posao pripajanja.

– Zajedničkim radom prošlog vikenda uspješno smo migrirali i cijelu banku pripojili u HPB bez ijednog ekscesa, u tišini bez ijednog prigovora. Imamo gužve u poslovnicama u Dalmaciji, no to su klijenti koji ne koriste digitalne platforme banke – rekao je Filipović.

Osnovne značajke su bile očuvati postojeće klijente i vjeruje da će tako i ostati. Sukladno programu zbrinjavanja, zbrinuli su višak radnika, njih oko 60. Ostali su prešli u HPB. Pripremljena je podloga i uvjeti za otvaranje regionalnog centra Šibenik.

Lada Milinović, šefica informatike HPB-a, kazala je kako je proces pripajanja banke izrazito kompleksan. Usluge bankomatske mreže bile su dostupe 24 sata dnevno. Na ovome projektu HPB je pokazao da ima kvalitetne resurse u IT sektoru.

Mladen Mrvelj, član Uprave HPB-a dodao je kako ih je ova integracija ohrabrila na putu stvaranja digitalne banke. Ističe da do sada nije bilo niti jednog prigovora.

Vuić je naglasio kako je HPB organskim rastom došla na poziciju šeste po veličini banke u Hrvatskoj, a pripajanje Jabe samo je šlag na torti. Napomenuo je kako su novi kapitalni zahtjevima prema HPB-u sve unaprijed planirano. Što se tiče dokapitalizacije HPB-a – rekao je samo što nije.

Postavilo se i pitanje potencijalnog pripajanja Croatia banke. Vuić kaže da je to pitanje za vlasnika, no da i kada bi to došlo na dnevni red, o tome će razmišljati u tome trenutku.

Nije razmišljao o povezanosti isteka mandata i pripajanja Jabe. Kaže da je zainteresiran za novi mandat, no o tomu će vlasnik odlučiti.

