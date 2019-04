TUI preuzima hrvatske hotele koji se nisu sposobni sami puniti

Svi su negdje u nekoj prilici čuli za TUI, znaju da radi nešto u Hrvatskoj, ali nitko zapravo nije u potpunosti upoznat u kojim sve sferama i koliko duboko je u turističku industriju Hrvatske ušla najveća svjetska globalna turistička kompanija. I tko ju u Hrvatskoj predstavlja. TUI je lani otvorio ured u Zagrebu, a najistaknutiju funkciju ima Ivor Vucelić.

Iako su mu do sada više pažnje posvećivali tabloidi nego poslovni mediji zbog odabira popularnih partnerica, Vucelića poslovni krugovi poznaju kao bivšeg menadžera iz Agrokora te kasnije i člana Uprave posrnulog adriatica.neta. U TUI-ju Vucelić ugovara poslove za ogromno tržište istočnog Mediterana (uključujući Tursku, Grčku, Cipar) te sjeverne Afrike.

TUI se u Hrvatskoj širi kroz velike hotelske grupacije, uključujući Valamar, Bluesun, Karismu i Arenaturist, a ‘najdublje’ je ušao u hotele Jake Andabaka, s kojim je nedavno ušao u joint venture i osnovao tvrtku WOT Hotels Adriatic Asset Company, s namjerom da se na Braču sagrade tri nova TUI hotela.

TUI kada ustupi svoj brend nekom hotelu, diktira pravila igre, eliminira konkurenciju i radi s dvostruko većim maržama. S druge strane puni hotele svojim gostima i pokriva troškove prodaje i marketinga. Je li partnerstvo s TUI-jem dokaz neke globalne relevantnosti ili su naši hotelijeri nesposobni samostalno prodavati svoje krevete? Lijepo je imati TUI-jev brend i know how, ali bi još ljepše bilo imati TUI i kao investitora koji će nešto u Hrvatskoj i sagraditi. Kao što to radi u drugim zemljama.

Više o tome kako se TUI širi Hrvatskom pročitajte u novom broju tiskanog i digitalnog Lidera.

Komentari