U novom broju Lidera: Neodlučni Plenković – Mandati državnih direktora od četvrtka do četvrtka

Predsjedniku Uprave Croatia Airlinesa Krešimiru Kučku je prekipjelo. Iščekivanje od četvrtka do četvrtka hoće li on, s obzirom na to da se još ljetos javio na natječaj, ili netko drugi biti imenovan na to radno mjesto više nije imalo smisla, pa je dao neopozivu ostavku. Ništa bolje nije ni u drugim poduzećima u kojima Vlada još nije imenovala nova vodstva. Ondje se poslovne strategije ne provode. Nema razvoja. Nema novih investicija. Nema ni privatizacije. Ni restrukturiranja.

Članovi privremenih uprava pozorno prate priopćenja sa zatvorenih sjednica Vlade na kojima se donose kadrovske odluke. Tko nije smijenjen tog četvrtka, dobio je produžetak ‘mandata’ do sljedeće sjednice. Tvrtka je pak dobila novi tjedan hladnog pogona.

Samo hladni pogon i redovito održavanje sustava. I tako od četvrtka do četvrtka. Tada, naime, u Banskim dvorima, na zatvorenom dijelu sjednice, Vlada ‘kadrovira’, odnosno smjenjuje stare i imenuje nove uprave ili mjerodavnim tijelima trgovačkih društava u vlasništvu države sugerira koga da sami ‘odaberu’.

