U novom broju Lidera: Nove taktike osvajanja klijenata

Badava vam najbolja usluga na svijetu ako je nudite krivoj osobi! Zato u novom Lideru doznajte kako osvojiti klijente te koje taktike donose najbolje rezultate. Prvo je pravilo: Veliki rade s velikima, a mali s malima… piše Ksenija Puškarić.

Startupovi: Samo da se ne ‘ofucaju’ od silnog spominjanja!

U usporedbi s nekim drugim granama ekonomije IT startupovi nemaju velik multiplikacijski učinak, no to ne znači da ih treba otpisati kao prolazni trend. Ipak, status ekonomskog božanstva pretjeran je i mogao bi ih osuditi na floskulu ravnu strukturnim reformama, piše Vanja Figenwald.

Priprema sezone: Hotelske grupacije sve su krupnije, a distributeri koji ih opskrbljuju sve sitniji

Sve više hotelijera pokriva više odredišta, zbog čega se javlja potreba za velikim distributerima koji će pokrivati tržište na nacionalnoj razini. No Velpro je jako oslabio, a Metro nije ojačao. To je otvorilo prostor mnogim manjim lokalnim distributerima koje su hotelijeri počeli vući za sobom u druge destinacije, piše Željka Laslavić.

Stiven Toš, direktor Bomark Paka: Robotizacija nam je povećala broj zaposlenih

Željka Laslavić razgovarala je s novim direktorom Bomark Paka, mladim menadžerom Stivenom Tošom. Njegov primjer pokazuje da znanje u financijama, poznavanje globalnih trendova u izvozu i pripremi EU-projekata, u kombinaciji s poznavanjem procesa proizvodnje, može biti dobitna kombinacija.

Tekstilpromet: Ne treba se čuditi zašto Galebove bokserice stoje šezdeset kuna, a ne deset

Tekstilpromet je lani ostvario 423,3 milijuna kuna prihoda. Hrvoje Šimić, predsjednik Uprave, u razgovoru s Aleksandrom Tešićem govori o tome kako je tvrtka uspjela preživjeti propast domaće tekstilne industrije u statusu najvećega domaćeg distributera tekstila.

Plavi ured: Mjesto na kojem budući poduzetnici doista dobivaju sve odgovore

U svoje četiri godine postojanja, Zagrebački inovacijski centar – ZICER postao je mjesto gdje poduzetnici na jednome mjestu dobivaju sve važne informacije, što ih spašava od hodanja po raznim ustanovama, piše Jozo Knez.

