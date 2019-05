U novom Lideru: Protiv struje – Tvrtke koje odbijaju postati velike

TEMA BROJA

Protiv struje: Tvrtke koje odbijaju postati velike

Iako imaju potencijal za brz rast i posluju u industrijama u kojima je to imperativ, neke male hrvatske tvrtke ne žele se izlagati mogućim rizicima koje on donosi. Njihov je izbor umjeren i kontroliran rast, ali samo do granica koje može podnijeti njihov poslovni model, piše Kata Pranić.

Banke

Nema straha da će bankari morati vraćati bonuse

Poslovna 2018. bila je prilično dobra za banke u Hrvatskoj, pa su i iznosi bonusa koji se ove godine isplaćuju u skladu s tim. Iako je HNB propisao da se bankarski bonusi trebaju vratiti naruši li se znatnije uspješnost banaka, takve opasnosti zasad nema na vidiku, piše Tin Bašić.

Javna nabava

Po novome svi se sporovi doista riješe u roku od trideset dana

Nakon što se gotovo dvije godine čekalo rješenje Ustavnog suda o ustavnosti Zakona o javnoj nabavi, zbog čega su sve tužbe bile u mirovanju, u samo dva mjeseca riješena su čak 103 predmeta. Visoki trgovački sud većinom je potvrdio DKOM-ove odluke, piše Željka Laslavić.

Mate Botica, direktor tvrtke Odašiljači i veze

Nadamo se uspjehu odašiljača i veza na natjecanju za zemaljsku digitalnu televiziju

U tijeku je javni natječaj za gradnju dviju nacionalnih i jedne lokalne mreže s novim sustavom odašiljanja DVB-T2. Ako na njemu uspijemo dobiti dozvolu, u nove odašiljačke sustave zemaljske televizije uložit ćemo otprilike 150 milijuna kuna, kaže šef OiV-a u razgovoru s Edisom Felićem.

Multinorm

Dosta mu je prebrzog rasta, želi stati na loptu

Zahvaljujući projektiranju i proizvodnji automatiziranih proizvodnih linija za autoindustriju tvrtka iz Cerne u pet je godina upeterostručila prihode. Sada njezin vlasnik i direktor Alen Magdić želi usporiti i istodobno proširiti krug kupaca na druge industrije, otkrila je Ksenija Puškarić.

Suma Chakrabarti, predsjednik EBRD-a

U Hrvatskoj ćemo ove godine objaviti neke vrlo zanimljive ugovore

Naša strategija za Hrvatsku prepoznaje kao prioritete potporu privatnom sektoru podizanjem konkurentnosti i boljim pristupom financiranju te komercijalizaciju javnih kompanija. Kombinirat ćemo svoje investicije s angažmanom na reformi politika i savjetodavnim uslugama za mala poduzeća, otkrio je predsjednik EBRD-a u razgovoru s Vanjom Figenwaldom.

Ksenija Vrbanić

Možda u New Yorku ili Moskvi ne znaju za Čakovec, ali mnogi znaju za Xenia Design

Odjeća s oznakom XD prodaje se u više od tristo trgovina na četiri kontinenta. Osamdesetak posto proizvodnje odlazi u izvoz, a dvadeset posto prodaje se u Hrvatskoj. S vlasnicom je razgovarala Aleksandra Brzić.

Mark Zuckerberg

Facebook obavio vrlo traljav posao u ‘skidanju’ desnih ekstremista

Facebook je objavio da ukida profile šestorice otrovnih desnih ekstremista i Infowarsa, ali nehotice im je dao dva sata prednosti da svoje pristaše obavijesti o promjenama, piše Vedran Harča.

