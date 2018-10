Uljaniku opet blokiran račun

Uprava Uljanika u srijedu je izvijestila putem Zagrebačke burze da je račun grupe ponovno blokiran, dok se u tom brodogradilištu nastavlja štrajk.

Račun Uljanika bio je već u nekoliko navrata blokiran – u razdoblju od 29. do 30. kolovoza, potom od 3. do 13. rujna, kada je uslijedila deblokada kako bi se isplatila plaća radnicima, a zatim je ponovno bio blokiran u razdoblju od 2. do 24 listopada.

>>> Samir Hadžić i Ranko Svećarovski imenovani članovima NO Uljanika

Gianni Rossanda u utorak je Nadzornom odboru Uljanika dostavio svoju ostavku na mjesto predsjednika Uprave pulskog brodogradilišta, izvijestili su iz Uljanika, dok je predsjednik Štrajkaškog odbora i čelnik Jadranskog sindikata Boris Cerovac kazao da je novi NO razgovarao sa sedam mogućih kandidata za mjesto u novoj Upravi Uljanika.

Štrajk zbog neisplate rujanskih plaća u Uljanik grupi ušao je u drugi tjedan, a radnici su jučer, kao i proteklih dana, štrajkali na svojim radnim mjestima.

