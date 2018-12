Zagrebački list pred otvaranjem stečaja na – osječkom sudu

Trgovački sud u Osijeku pokrenuo prethodni postupak za otvaranje stečaja nad Zagrebačkim listom, a za privremenog stečajnog upravitelja postavio je Sabinu Lalić iz Osijeka. Prema dostupnim podacima s trgovačkog suda, Fina je još početkom kolovoza podnijela Trgovačkom sudu u Zagrebu prijedlog za stečaj Zagrebačkog lista zbog nepodmirenog duga od 49.188,30 kune, ali je taj predmet, kao i preostalih 742, ustupljen osječkom sudu zbog preopterećenosti zagrebačkog.

Prema riječima vlasnika Zagrebačkog lista Zvjezdana Crlenjka, inače vlasnika i Bjelovarskog lista i Radio Terezija te suvlasnika portala Bjelovarac, tiskano izdanje ne izlazi od veljače ove godine. Tijekom dvije godine dobili su ukupno 140 tisuća kuna na raznim natječajima od gradova u sklopu Zagrebačke županije, kao i od same Županije, odlučno odbacujući da je cjelokupni iznos dobiven od Grada Zagreba. Prema njemu, dug tvrtke je nešto manji – 42 tisuće kuna, no u svakom slučaju smatra da je to zanemariv iznos u odnosu na njegova ulaganja koja su iznosila gotovo tri milijuna kuna. Iako će privremena stečajna upraviteljica Lalić ispitati postoji li razlog za otvaranje stečajnog postupka, Crlenjak je dodao da se Zagrebački list i nadalje ‘javlja na natječaje za potpore jedinica lokalne samouprave i tako pokušava pokriti dio troškova’.

