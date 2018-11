Završio cirkus oko drugog sjedišta Amazona

Nakon dugotrajne potrage koju je jedna od najvećih kompanija na svijetu pretvorila u svojevrsno natjecanje u ljepoti, Amazon je odlučio da će podijeliti svoje drugo sjedište na dvije lokacije, jednu u New Yorku i drugu pored glavnog grada Washingtona u Virginiji. Nakon što su u 14 mjeseci nebrojeni gradovi i gradići diljem SAD-a prešli sve granice dobrog ukusa u želji da velikodušnim povlasticama privuku drugo sjedište Amazona – iako recentna istraživanja dovode u pitanje dugoročnu isplativost takvog pristupa za lokalne proračune – donesena je odluka koju su mnogi mediji ionako predvidjeli.

Neopisivu čast domaćinstva drugom sjedištu kompanije, toliko velike da joj izvorni stožer u Seattleu nije više dovoljan, dobili su New York i Washington, točnije Arlington, dva najnaseljenija područja u SAD-u (New York je uvjerljivo najveći, dok šire metro područje oko Washingtona broji nekih šest milijuna stanovnika i uključuje dvije savezne države, no sam savezni distrikt manji je od Zagreba).

Ukupna investicija teška je pet milijardi dolara i preko 50 tisuća radnih mjesta, no zauzvrat će Amazon od New Yorka dobiti 1,5 milijardu dolara poticaja za 25 tisuća radnih mjesta, a od Virginije gotovo 600 milijuna dolara za isti broj radnih mjesta, ali prosječna godišnja plaća tamo mora iznositi 150 tisuća dolara da bi se ispunili uvjeti za poticaje.

Kao što su logično primijetili neki komentatori, izbor je oduvijek mogao pasti na nekoliko visokourbaniziranih područja koja imaju svu potrebnu infrastrukturu i ljudske resurse za adekvatno servisiranje potreba kompanije takve veličine. Zato je nutkanje raznih manjih sredina gladnih pažnje kompanija i investicija da se međusobno natječu u ulizivanju Amazonu bilo potpuno bespredmetno, čak i okrutno (stiglo je preko 200 ponuda za drugo sjedište).

Pored ovog rješenja za drugo sjedište, Amazon će u Nashvilleu u Tennesseeju otvoriti manje središte ‘teško’ oko pet tisuća radnih mjesta, za što je kao zahvalu dobio 102 milijuna dolara poticaja. Jedino iznenađenje bila je odluka da se prvotno planirano jedinstveno drugo sjedište rascijepi popola, na dva manja.

