Željko Perić komentira Škojin ‘exit u brexit’: Dobra stvar za Mlinar i hrvatsko tržište

Nakon višegodišnjeg prodavanja Mlinara i dubinskih snimanja, o čemu je Lider pisao, Mate Škojo napokon je prodao svoju tvrtku.

U vrijeme najveće neizvjesnosti oko (ne)izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, Mlinar je dobio vlasnika u Londonu. Kupac, Mid Europa, fokusiran je na tranzicijsku Europu od Jadrana do Baltika.

– Ovo je dobra stvar i za Mlinar i za hrvatsko tržište. Mlinar je izuzetno kvalitetna i odlično vođena kompanija, a Mid Europa je vrlo ozbiljan investitor koji ima ogromno iskustvo u regiji i u sektoru. Vjerujem da će ova kombinacija rezultirati novom razvojnom fazom Mlinara, izjavio je Željko Perić, partner u konzultantskoj kući Caper.

S obzirom da je Mlinar odlično pozicioniran na domaćem tržištu, Perić očekuje da će Mid Europa forsirati rast na inozemnim tržištima i pokušati maksimirati sinergije sa sličnim kompanijama iz njihova portfelja.

Mlinar je prva akvizicija Mid Europe u Hrvatskoj

Mid Europa je investitor fokusiran na rastuća tržišta srednje i istočne Europe, koji je od svog začetka 1999. godine prikupio 5,2 milijarde eura sredstava. Osim u Londonu, tvrtka posluje u Budimpešti, Istanbulu i Varšavi, a osnovala je i tvrtku za upravljanje fondovima u Guernseyu. Tim Mid Europa postao je neovisan 2005. godine i tvrtka je u 100% vlasništvu partnera.

Tvrtka primjenjuje pan-regionalni pristup od samog početka i kupuje vodeće tvrtke na tržištu, uglavnom u domaćim industrijama usmjerenim na rast, na srednjem tržištu regije. Do danas je Mid Europa završio 40 ulaganja u 18 zemalja, stoji na njihovoj web stranici. Pretežno preuzimaju kontrolne udjele, samostalno ili zajedno s partnerima, u tvrtkama s tržišnom vrijednošću 100 do 500 milijuna eura, koja traže equity investicije od 75 do 200 milijuna eura.

Mid Europa vlasnik je nekoliko poljskih tvrtki, poput vodeće online trgovine Allegro, lanca laboratorija Diagnostyka, proizvođača smrznute hrane Hortex, također i rumunjskog lanca supermarketa Profi, mađarskog prijevoznika Wabarer’s, srpske privatne klinike MediGroup, kao i Moji Brendovi Group, čiji je brend Bambi početkom godine prodan Coca-Coli.

Robert Knorr, partner u tvrtki Mid Europa, izjavio je kako se vesele sinergiji Mlinarovog programa smrznutih proizvoda i inovacija s poljskim tržišnim liderom Hortexom.

Mlinar je prva akvizicija fonda Mid Europa u Hrvatskoj.

