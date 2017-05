Kriza u Agrokoru osiromašila sve indekse Zagrebačke burze

Dionice tvrtki koje su u Agrokorovu sastavu više nisu članice nijednog indeksa Zagrebačke burze, na čijem je čelu Ivana Gažić. Budući da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) objavila rješenja o privremenoj obustavi trgovanja za osam tvrtki čije dionice kotiraju na Zagrebačkoj burzi, logično je bilo da Odbor za indekse isključi te dionice iz sastava svih indeksa burze.

Nakon privremene obustave trgovanja dionicama tvrtki iz Agrokorova sastava one će biti isključene i iz burzovnih indeksa, u kojima su imale znatnu težinu.

Podsjetimo, Hanfa je naložila obustavu trgovanja do 15. svibnja jer je Agrokorov izvanredni povjerenik Ante Ramljak uputio dopis da se u tim tvrtkama biraju novi revizori i da se iznova izrađuju izvješća za 2016. Kako se takav splet događaja tretira kao informacija za koju je razumno očekivati da znatno može utjecati na cijenu dionica, to znači blokadu i isključenje iz indeksa. Iako je, primjerice, Zvijezdina dionica stekla sve uvjete da bude uključena u indekse Crobexplus i Crobexnutris, to će se odgoditi za neka druga vremena. Iako Hanfina mjera traje do 15. svibnja, indeksi u novome sastavu računat će se od 19. svibnja.

>>>Ramljak: Cijela država je bila ugrožena – ekonomski ugrožena

Hoće li Hanfa možda produljiti blokadu, nije poznato, ali ne bi bilo prvi put da se takva mjera produlji (primjer s Ininom dionicom 2011.). Inače, Ledova je dionica u travnju bila najtrgovanija, s prometom od 111,7 milijuna kuna, što je 2,5 puta više od drugoplasirane Adris grupe. Među prvih deset najlikvidnijih u travnju našla se i Jamnica, na trećemu mjestu, s prometom od 28,3 milijuna kuna, a na šestome je mjestu bila vrijednosnica Belja s prometom od 15,01 milijun kuna. Promatrajući Agrokorova poduzeća prema indeksima, tri su bila u sastavu Crobexa – Ledo, Belje i Vupik – s time da je Ledova dionica ‘najjače’ utjecala na kretanje indeksa (tzv. težina) od 4,2 posto, Belje je imalo težinu od 0,22 posto, a Vupik 0,08 posto. Usporedbe radi, najveću težinu i indeksu Crobex ima Valamar Riviera, 11,7 posto, pa Končar EI, 10,93 posto. Ledova je dionica, inače, bila i u sastavu indeksa Crobex10 s težinom od 3,5 posto te indeksa Crobexnutris, u čijem sastavu je bila i dionica Belja. Inače, vrijednost većine indeksa u travnju je pala; najpoznatiji, Crobex, pao je za 4,4 posto.

>>>DORH-u odobreno 5 milijuna proračunskih kuna za utvrđivanje mogućih nepravilnosti u Agrokoru

Komentari