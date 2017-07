Saxo banka: NVidija i Apple najzanimljiviji ulagačima u srednjoj i istočnoj Europi

Dionice tehnoloških tvrtki iz SAD-a i dalje su najomiljenija investicija ulagačima koji prate burze jer je to i dalje imovina koja, iz kvartala u kvartal, ima pozitivne rezultate. U regiji srednje i istočne Europe to su dionice NVidije, Applea, Amazona i Facebooka uz dodatak Alibabe, dok su globalno gledajući trgovci na platformama Saxo banke napravili malo drugačiji poredak – najpopularnija je Alibaba, pa onda Apple, Amazon, NVidia i Facebook. Poručuje to Peter Garnry, rukovoditelj za sektor dionica u toj danskoj investicijskoj banci, stoji u priopćenju.

-Tehnološki sektor ima rast od 18 posto u odnosu na godinu ranije i sada već svi govore o mjehuru. U lipnju se dogodio oštar podsjetnik na volatilnost tržišta kada je Nasdaq 100 iznenadno pao za četiri posto u dva razdoblja trgovanja. Sektor se vrlo brzo oporavio jer se i dalje radi o jednom od rijetkih izvora rasta u trenutnom makroekonomskom okruženju. Ipak, ne smijemo zaboraviti da su valuacije sve uže – komentira P. Garnry.

Cijena dionice Alibabe bila je za 32 posto viša u drugom kvartalu zahvaljujući snažnim rezultatima za Q4 u fiskalnoj godini za 2017., koja je završila u ožujku. Objavljeni rezultati u svibnju pokazali su sedam posto više prihode od očekivanja i rast od 60 posto na godišnjoj razini s obzirom na to da kineska e-trgovina i dalje pokazuje takve mogućnosti i stope rasta koje nisu zabilježene nigdje drugdje. Logično je onda da je Alibabina dionica najpopularnija jer ulagačima omogućava ‘ulaz’ na kinesko tržište e-trgovine, zaključuje Garnry.

Apple nije postigao neki zadovoljavajući kvartal jer su dionice ostale na istoj razini, u usporedbi sa Samsungovim rastom dionica od 15 posto, s obzirom na to da ulagači očekuju usporavanje rasta za Apple, s petpostotnim povećanjem za 2017. godinu. Iako Apple možda više nije omiljen među ulagačima, i dalje je popularna dionica jer ulagači time odabiru najprofitabilnijeg proizvođača pametnih telefona na svijetu i općenito vrlo profitabilnu tvrtku s velikom i vjernom bazom korisnika, objašnjava danski analitičar.

-S druge strane, Amazon je u velikoj mjeri novi ‘Apple’ koji zaokuplja pažnju ulagača radi snažnog rasta i nevjerojatnih mogućnosti za daljnje širenje u globalnoj e-trgovini. Dionice su ponovno porasle u drugom kvartalu, za devet posto, nakon dobrih brojki u prvom kvartalu i preuzimanja tvrtke Whole Foods u Amazonovom pokušaju da promijene način kupovine na malo u SAD-u izgradnjom vlastite distribucijske mreže u urbanim dijelovima – poručuje Garnry iz Kopenhagena.

NVidia je jedna od dionica s najvećim ‘hypeom’ posljednjih dana jer se njihovi GPU čipovi sve više koriste u industrijama za računalne igre, podatkovne centre i autonomna vozila. Gotovo da je to postala Wall Streetova oklada na AI i velike podatke. Dionice su porasle za 33 posto u drugom kvartalu nakon objave rezultata s 48-postotnim rastom u odnosu na godinu dana ranije.

Facebook je i dalje najatraktivnija društvena mreža zapadnog svijeta, s gotovo 1,4 milijarde korisnika i tvrtka sa zanimljivim poslovnim modelom u svojim osnovama. Dionice su porasle za šest posto jer su rezultati bili iznad očekivanja, ali se investitori već zabrinjavaju da će rast usporavati u narednim godinama jer je Newsfeed dosegao svoj vrhunac po broju oglasa koje može prikazivati, zaključuju iz Saxo banke.

