Startupovima se ‘smiješi’ potencijalnih 100 milijuna kuna ulaganja, i to od mirovinskih fondova

Startup scena može računati na najviše 100 milijuna kuna ulaganja i to, vjerovali ili ne, od hrvatskih obveznih mirovinskih fondova. Ako je vjerovati ministru Marku Paviću, prilikom drugog saborskog čitanja paketa zakona o mirovinskoj reformi, bit će predložena mogućnost da OMF-ovi ulažu u startupove.

Konkretno, predlaže se da se 0,2 posto imovne A fondova, i 0,1 posto imovine B fondova ulaže u startup projekte. Prema posljednjim podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kraju rujna, ukupna imovina svih OMF-ova bila je 97,11 milijardi kuna.

Postoci o kojima je ministar Pavić govorio i za pojedinu kategoriju podfondova ukazuju na potencijal ulaganja od ukupno 93 milijuna kuna.

Kako nam kažu akteri tržišta kapitala i jako dobri poznavatelji rada OMF-ova, ministrov prijedlog nije loš. Jedni kažu da to u ovome trenutku to više odgovara startupovcima nego članovima mirovinskih fondova. Međutim, ako ulaganja budu dobra, to će i za članove izravno, ali i neizravno biti dobar potez.

– Treba samo biti jako oprezan kod ulaganja u startupove. Nitko nas ne sili da u ulažemo u takve projekte, ali sada imamo mogućnost. O nama ovisi je li neko ulaganje potencijalno dobro ili nije – kaže nam jedan izvor.

Drugi naš sugovornik hvali prijedlog ministra i kaže – napokon! – Toliko smo nesposobni da već godinama nismo u stanju na razini države osnovati Private Equity i Venture Capital fondove. Sami sebi smo zabili klip sa regulacijom. Naime, PE fond može dobiti 10 posto imovine od institucionalnog ulagača. Četiri su OMF-a, što je 40 posto imovine. A odakle da se namakne preostalih 60 posto? – pita se naš sugovornik.

>>>Od ukidanja do jačanja drugog mirovinskog stupa

Ono što je bitno naglasiti jest da ulaganja u startupove zahtijevaju veliki oprez. To su vrlo rizična ulaganja i njihova vjerojatnost propadanja puno je viša od ‘klasičnih’ investicija. No, koliko je za sada poznato, dva OMF-a nisu zainteresirana za ovakve investicije. A druga dva će možda uložiti ako im na stol dođe projekt koji ima itekakvog smisla.

– Što bi bilo da je Mate Rimac, u koga se sada svi busaju i kime se sada svi hvala, prije dvije-tri godine došao u neki mirovinski fond i tražio novac za investiciju? Možda danas ne bi u tolikoj mjeri morao prodavati svoje udjele u tvrtki – kaže nam jedan sugovornik.

Bilo kako bilo, prijedlog će se naći u saborskoj proceduri. Hanfa će dati svoje mišljenje na prijedlog zakona. A na OMF-ovima je da vide je li rizik ovakve jedne investicije veći ili manji od investicija na tržištu kapitala poput ulaganja u dionice Instituta IGH, Magme, HG spota i sličnih.

Komentari

Pratite Lider na društvenim mrežama linkedin instagram