Uskoro će biti teže utvrditi koliko točno Apple ‘guli’ vjerne mušterije

Brend koji je cijeđenje svojih obožavatelja doveo do razine umjetnosti neugodno je iznenadio analitičare i tržišta svojom odlukom da prestane ubuduće davati podatke o broju prodanih proizvoda, prenosi Financial Times. Ovo mjerilo je dugo vremena bio jedan od ključnih indikatora uspješnosti kompanije, kao i trendova na tržištu, no u Appleu vjeruju kako broj prodanih komada njihovih proizvoda više nije toliko važan. Puno je relevantnije, uvjeravao je tržišta šef financija Luca Maestri, kolike su marže i prihodi.

Koliko je (ne)uvjerljiv bio pokazuje brisanje nekih 70 milijardi dolara tržišne vrijednosti i pad vrijednosti dionice od sedam posto, iako je ova odluka bila manje važan faktor u tome. Tržište je prvenstveno reagiralo na skromnija očekivanja kompanije od nadolazećeg blagdanskog razdoblja, ali ovaj potez dobro se uklopio u negativan sentiment. Analitičari i investitori, naime, vjeruju kako iza nekonvencionalne odluke stoji želja da se prikrije koliko zapravo Apple iskorištava svoje mušterije. Negativan dojam pojačava uvjerenje da je tržište pametnih telefona općenito dosegnulo svoj vrhunac zbog čega Apple već neko vrijeme, umjesto za opipljivim inovacijama, poseže isključivo za povećanjima cijena kako bi povećao profitabilnost.

U prilog skepse tržišta idu podaci prema kojima je prosječna cijena iPhonea od prošle do ove godine skočila sa 618 na 793 dolara, dok je broj prodanih komada bio uglavnom nepromijenjen. Jednako tako, upravo predstavljeni novi modeli iPada i osobnih računala sada imaju oko 20 posto višu cijenu od svojih prethodnika, premda ne donose neke posebne tehnološke iskorake, što ide u prilog tezi da se Apple počinje sve više oslanjati na unaprjeđivanje cijena, a ne i proizvoda.

Uklanjanje broja prodanih primjeraka, znači da analitičari više neće moći izračunati promjene u prosječnoj cijeni pojedinih proizvoda, pa tako niti znati koliko Apple iskorištava svoju lojalnu i uglavnom dobro potkoženu sljedbu koja na dosadašnja povećanja cijena nije odustala od brenda. Bez podataka o broju prodanih komada, bit će teže utvrditi kolika je potrošačka baza, odnosno smanjuje li se ili povećava (što ukazuje i na njenu elastičnost prema cijeni), a čini se da je i to namjera kompanije.

