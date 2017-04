Ustavni sud srušio odredbu Odbora za etiku koja grubo narušava autonomiju sveučilišta

Ustavni sud ukinuo je odredbu Etičkoga kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju uz tumačenje da je njome Etički odbor uzurpirao ovlasti izvan zakonskih i ustavnih okvira, objavljeno je u petak u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu koje je pokrenulo ustavnu tužbu zbog narušavanja Ustavom zajamčene autonomije sveučilišta.

Ustavni sud odluku je donio 25. travnja u postupku koji je u prosincu prošle godine pokrenulo Sveučilište u Zagrebu s tezom da si je saborski Odbor za etiku nezakonito proširio ovlasti, uvevši hijerarhijski red postupanja pri utvrđivaju mogućih kršenja Kodeksa, rečeno je na konferenciji za novinare u Rektoratu.

Naime, izmjenama Etičkog kodeksa Odbor za etiku, pod predsjedanjem akademika Vlatka Silobrčića, uveo je “hijerarhijski red postupanja” u kojem su etička tijela u sustavu visokoga obrazovanja utvrđena kao tijela nižega ranga, dok je Odbor za etiku proglašen “završnom razinom” u etičkim postupcima.

“Time je evidentno i grubo narušeno ustavno načelo autonomije sveučilišta jer su sveučilišna tijela hijerarhijski podvrgnuta jednom državnom tijelu”, istaknuo je rektor Damir Boras na konferenciji za novinare u povodu odluke Ustavnog suda.

Ustavna tužba uslijedila je nakon što je tadašnji predsjednik Odbora, akademik Vlatko Silobrčić, izjavio da Odbor u arhivi ima četiri neriješene prijave u kojima se dvije, izravno ili neizravno, odnose na ministra Barišića, te se po mišljenju Sveučilišta temeljem navedenih uzurpiranih ovlasti to saborsko etičko tijelo uvuklo u medijsku i političku kampanju.

Sustavna zlouporaba

Nakon odluke Ustavnoga suda, postavlja se ključno pitanje utvrđivanja etičke, političke, i moguće zakonske odgovornosti aktera koji su u proteklim mjesecima, unatoč dokumentiranim upozorenjima, sustavno zloupotrebljavali Odbor za etiku u političke i medijske svrhe, rečeno je na konferenciji.

Boras je upozorio kako u tom kontekstu posebno zabrinjava činjenica da krnji i delegitimirani sastav Odbora još uvijek nije razriješen i da Sabor još uvijek nije pokrenuo postupak imenovanja njegova novog sastava.

No, rektor je opovrgnuo spekulacije da mu je cilj postupno ukidanje Odbora. “Dapače, želimo da odbor djeluje u skladu sa svojim zakonskim ovlastima. On treba davati preporuke, načela i smjernice. To je jedno odlično tijelo u okviru svojih ovlasti”, rekao je Boras.

Govoreći o slučaju ministra Pave Barišića, prorektor za znanost i međunarodnu suradnju Miloš Judaš ustvrdio je da su se “tri različita mjerodavna tijela prije tri ili četiri godine već očitovala o tom pitanju”.

Procedura nalaže da prijave zbog sumnje u plagijat ili bilo koji znanstveni prekršaj moraju biti striktno povjerljive, bez otkrivanja tko je tužen, ni tko je tužitelj, istaknuo je.

“Svi koji su sudjelovali u slučaju Barišić prekršili su temeljna načela tog postupka. Tužitelji su poslali prijave na više od 20 adresa i razglasili cijelome svijetu da su nekoga tužili, otkrivajući i svoj identitet i identitet tuženoga”, ustvrdio je Judaš.

Osvrnuo se i na Ivana Đikića za kojega je rekao da se “upetljao u slučaj (Barišić) u koji nije smio imati izravan uvid, a pismom premijeru proglasio krivca prije presude te objavio cijelom svijetu kako on misli da je netko plagijator”.

