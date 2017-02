VIDEO: Obama rasturio Bransona u surfanju sa zmajem na Djevičanskim otocima

Bivši američki predsjednik Barack Obama uživa kao nikada do sad. Umirovljeni lider privremeno se preselio u toplije krajeve, pa sada gušta surfajući na valovima toplog karipskog mora.

Društvo mu pravi britanski poduzetnik Richard Branson, a obojica su javnost počastili idiličnim fotografijama sa zajedničkog odmora na Twitteru.

Challenged @barackobama to a kitesurf vs foilboard learning contest – here’s what happened https://t.co/5hwjOvy2TK pic.twitter.com/wEGSjL2TAr

Barack na odmor nije otišao sam. Nakon što su Bijelu kuću prepustili novoj američkoj obitelji, Donaldu i Melanie Trump, Obame, Barack i Michelle, su otišli u Kaliforniju, a odmah potom produžili na Britansko Djevičansko otočje.

Who won when I challenged @barackobama to a battle of the waves? Watch the video to find out https://t.co/5hwjOvy2TK pic.twitter.com/LNdAu5gj1m

— Richard Branson (@richardbranson) February 7, 2017