VIDEO: U tuđim vrtovima napravio unosan biznis

Dvorišta New Port Richey jednostavno su procvjetala, kao i pokret urbane agrikulture. Uzrok bi se mogao potražiti u jeftinoj cijeni zemljišta, niskih poreza, besplatnog gnojiva i tržišta koje je aktivno tijekom cijele godine. No, upućeniji će reći da je za nagli interes građana za agrikulturu kriva jedna osoba. On je Jim Kovalski, urbani vrtlar koji unajmljuje tuđe vrtove. Urod iz tih vrtova kasnije prodaje diljem istočne obale SAD-a i na tome mjesečno zarađuje više od 5 tisuća dolara, piše BoingBoing.

U svojoj Freedom House farmi u New Port Richeyu Kovalski boravi od listopada do svibnja, a drugi dio godine seli u Maine. Taj čovjek zadivljen permakulturom živi nomadskim načinom života, zakupljuje razna dvorišta od Mainea do Floride i naprosto živi svoj san. Njegova lutanja i poljoprivredne aktivnosti inspirirale su mnoge da i sami prionu na sličan posao. Njegov je susjed George zadivljeno promatrao što Kovalski radi i odvažio se na uzgoj brokule u svom dvorištu 2010. godine, a danas ga svi znaju po nadimku Broccoli George.

