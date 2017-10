Nova vizija Elona Muska: Stići na bilo koje mjesto na Zemlji unutar sat vremena

Poduzetnik i vizionar Elon Musk ponovno je podignuo ljestvicu. Nakanio je izgraditi raketni svemirsko-zračni brod naziva “BFR”, a koji bi ljudima omogućio da bilo gdje na Zemlji doputuju za samo sat vremena.

Zaživi li ovaj koncept putovanja budućnosti, od New Yorka do Šangaja putovalo bi se samo pola sata. Ideja je to vodilja Muskove tvrtke Space Exploration Technologies Corp. čiji inženjeri bi trebali ostvariti san čovječanstva, ne samo da putuje na druge planete, već da svemirsko-zračnim letjelicama brzo i jednostavno lete s jedne strane Zemlje na drugu.

– Ako planiramo otići na Mars, zašto ne bismo osvojili i Zemlju?, rekao je Musk na 68. konvenciji astronautičara održanoj u Adelaideu, u Australiji.

>>>‘Srce od zlata’: Musk objavio nove pojedinosti o kolonizaciji Marsa

Dok je govorio pred okupljenima iza njega na “foršpanu” se vrtila animacija grupe putnika koji se ukrcavaju na trajekt, pa na lansirnu rampu u oceanu, nedaleko New Yorka, gdje su se svi ukrcali na BFR. Potom su ljudi iz budućnosti za samo pola sata sletjeli u Šangaj.

– Odletjeti na bilo koje mjesto na Zemlji u manje od sat vremena. Trošak bi trebao biti isti kao i trošak karte zrakoplova, zaboravio sam to napomenuti, napisao je na Instagram profilu Musk, nakon što je napustio konvenciju u Australiji.

Novac potreban za razvoj BFR-a Musk će namaknuti iz ugovora koje ima potpisane s mnogim vlasnicima satelita što orbitiraju oko Zemlje. BFR je svemirsko-zračna letjelica kojoj je prvotna misija biti sposobna prevoziti opremu, posade i dijelove za satelite u orbitu, ali Musk kaže kako u njoj postoji i 40 kabina koje mogu prevesti 100 ljudi.

>>>Muskova ‘bušilica’ ruje tunel u Los Angelesu, testira tlo za osvajanje Marsa i prodor hyperloopa

Muskove ambicije da pošalje komercijalnu letjelicu na Mars izazvale su oduševljenje svih onih koji sanjaju o koloniziranju crvenog planeta. Crveni zmaj, tako se zove letjelica koju Musk želi poslati na Mars, ali, unatoč optimizmu, Musk nije uspio realizirati obećanje da će letjelica tog imena sletjeti na Mars do 2017. godine. Problem je u nedostatnim financijama, iako se ukupna imovina kojom Musk raspolaže procjenjuje na 21 milijardu dolara. Sada je cilj BFR poslati na Mars, ali tek do 2022., što je, pogleda li se povijest svemirskih istraživanja, doista fascinantno kratak rok.

Sa svrhom da omogući ljudima naseljavanje drugih planeta, Musk je 2002. osnovao tvrtku SpaceX, koja je u međuvremenu polučila konkretne rezultate. SpaceX izumio je i konstruirao raketu Falcon 9, kojom se koristi NASA, američka vojska i u komercijalne svrhe (za održavanje satelita). Za lansiranje Falcona 9, Space X utrošio je oko 62 milijuna dolara. Do danas, Space X proslavio je 13 uspješnih lansiranja, koji se od ostalih lansiranja raketa u Svemir razlikuju po tome što lansirnu bazu, prvi dio koji raketa odbaci prilikom ispucavanja u Svemir, iz mora pokupe brodovi dronovi, pa se ta baza ponovno koristi.

BFR trebao bi zamijeniti Falcon 9, koji trenutno služi za prijevoz do satelita.

