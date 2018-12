Tesla širi mrežu Superchargera po cijeloj Europi

Elon Musk je na svom Twitteru najavio kako Tesla planira ekspanziju Superchargera po cijeloj Europi. Riječ je o mreži za punjenje električnih vozila, a jedna takva već postoji u Rugvici, nadomak Zagreba.

„100 posto Europe do sljedeće godine. Od Irske od Kijeva, od Norveške do Turske“, objavio je Musk na svom Twitter računu.

Tesla je za europska tržišta još u studenom počela pripremati Model 3, predstavljajući ga po salonima i automobilističkim sajmovima.

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ

— Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2018