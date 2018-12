Fight Club: Hrvatska treba otkupiti Inu

Otkako je Vlada objavila svoju odluku da otkupi Inu, političari i ekonomski analitičari navode razloge zašto je to dobar potez, odnosno odakle novac za to?

Temom otkupa dionica Ine već smo se bavili u rubrici Fight Club u kojoj su suprotstavljeni bili ministar Darko Horvat i SDP-ov Gordan Maras. Ministar je tada rekao kako je Ina nacionalni interes, dok je Maras upozorio kako sigurno iza svega stoje financijski interesi te da država ionako nema novca za takve pothvate.

>>>Ljubo Jurčić: S Inom treba ‘raskrstiti’ i okrenuti se HEP-u

Jedan od onih koji smatraju da otkup Ine nije dobar potez je i ekonomist Ljubo Jurčić.

– Prvo, treba naglasiti da Hrvatska nema energetsku strategiju. Drugo, Ina više nije strateška kompanija u Hrvatskoj, to je mjesto preuzeo HEP. Politika otkupljivanja Ine i privatizacije HEP-a je potpuno pogrešna. U slučaju Ine treba završiti s privatizacijom, a HEP razviti do kraja, kaže Jurčić.

Vlada i dalje pregovara s Mađarima, pa je tako to pitanje bilo neizbježno na susretu Andreja Plenkovića s Viktorom Orbanom. Naš se premijer ogradio spominjući mogućnost “nepremostivih razlika” oko cijene, no Orban je bio rječitiji.

>>>Plenković i Orban o Ini: Moramo se dogovoriti s Molom oko cijene

– Mađarska na to gleda kao na pitanje između kompanija. Odluke se trebaju donositi na razini kompanije. Ako Hrvati i Mađari ne mogu surađivati u jednoj kompaniji, onda to ne trebaju činiti, onda trebaju ići odvojenim putem ako ne ide zajedno. Dakle, u ovom konkretnom slučaju to znači da bi Hrvatska trebala otkupiti udio u Ini. To je savjet koji mi možemo dati, izjavio je Orban.

