Fight Club: Lider oporbe je Ivan Vrdoljak

– Prvi sam i lider sam i to ću i pokazati, to i pokazujem, – izjavio je Davor Bernardić nakon što se uhvatio kormila SDP-a.

– Željeli bismo se pridružiti ovoj zajedničkoj socijaldemokratskoj platformi u cijeloj Europi, kao najjača takva stranka u regiji s potporom većom od 23 posto stanovništva u Hrvatskoj. Želimo ostati najjača opozicija, ali u svakom trenutku smo spremni preuzeti vlast u Hrvatskoj, – rekao je nedugo kasnije u Europskom parlamentu gdje je sebe i stranku predstavio kao lidere regionalnih razmjera.



Politički analitičar Žarko Puhovski navedeno ne nalazi uvjerljivim i drži da je šef HNS-a Ivan Vrdoljak potentniji i direktniji od Bernardića.

– Očito je da zbog opcije da se u vlasti otvori prostor za HNS, Vrdoljak jača stranku. Kao što je očito da je jača osoba i sposobniji političar od Bernardića, što se vidi i iz zagrebačke situacije. Vrdoljak je sa slabijim kartama ispregovarao više i ako dobiju gradonačelnicu u Zagrebu, što nije nemoguće, bit će to i značajan korak Vrdoljaka prema poziciji vođe opozicije – rekao je Puhovski za Večernji list.

Bonus – dio Bernardićeva govora tijekom rasprave o opozivu Zdravka Marića

Sjećam se nacionalnog zanosa devedesetih godina i riječi, ‘O Bože kakva će to zemlja biti?’ Mala Švicarska u kojoj će svatko poželjeti živjeti. Sjećam se pogleda svojeg oca, kada je odlazio u rat i rekao mi da će sve biti uredu i da će se za 40 dana vratiti. Ali prolazili su dani i ljudske sudbine, tek nas je škripa BMW-a i pretvorbe i privatizacije probudila. Ušao sam u politiku kao dijete, jer sam se htio boriti protiv nepravde. Vido sam ju kao nešto protiv čega se svi trebamo boriti. Tek kada svako dijete bude imalo jednaku šansu, tek tada će Hrvatska biti zemlja kakvu smo željeli. Stvari su do jučer u Agrokoru izgledale dobro. Veselili smo se kada su napravljene akvizicije i u Srbiji i u Sloveniji. Bio sam sretan kada je kupljen Merkator, bio sam sretan kada sam vidio uspjeh hrvatskih poljoprivrednika, ali zar ništa u ovoj zemlji ne može proći bez prevare? Nema dugoročne sreće i uspjeha preko tuđeg znoja i tuđih novaca, novaca hrvatskih građana. Danas je tom politikom, ako stanem padnem, tko je jamio jamio je, ugrožena cijela Hrvatska. Rješavanje ovog gorućeg problema je odgođeno do praktički iza lokalnih izbora. Otkup Ine, povjerenstvo za suočavanje s prošlošću, kurikularna reforma, sve je odgođeno. Ali ono što je riješeno odmah, je lex Agrokor, u otvorenom sukobu interesa. Znači može se. Što je sa onim malim dobavljačima, čije su žuljave ruke omogućile dizanje kredita i zaduživanje, o kojima premijer govori sa podsmjehom. Što je sa radnicima i radnicama u tim poduzećima. Imate li odgovornosti za njih? – pitao je kolege u Saboru Davor Bernardić, šef SDP-a i predlagatelj opoziva Zdravka Marića.