Fight Club: Mirovinski fondovi trebali bi ulagati u startupove

Ministar Marko Pavić najavio je kako će novost mirovinske reforme biti mogućnost da obvezni mirovinski fondovi ulažu u startupove, a spominju se ulaganja od najviše 100 milijuna kuna.

Prijedlog je da se 0,2 posto imovne A fondova i 0,1 posto imovine B fondova ulaže u startup projekte. Prema posljednjim podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kraju rujna, ukupna imovina svih OMF-ova bila je 97,11 milijardi kuna.

>>>Startupovima se ‘smiješi’ potencijalnih 100 milijuna kuna ulaganja, i to od mirovinskih fondova

Najavu pozdravlja Saša Cvetojević, poduzetnik i jedan od najpoznatijih domaćih poslovnih anđela.

– To je dobra odluka. Koliko sam shvatio, ne radi se samo o startupima nego i o malim i srednjim tvrtkama. To je mogućnost koju je zakonodavac dao, a vidjet ćemo koliko će mirovinci biti efikasni u korištenju te koliko će od toga koristi imati i gospodarstvo, kaže Cvetojević.

– Sami start-upovi mogu završiti s višestrukom zaradom, ali znamo i s druge strane kako to u većini slučajeva ispadne i da dobar dio toga nikada ne zaživi, tako da nisam sklon tome da se to podrži, no u cijelini gledano – sve nas to skupa vraća na prvobitnu priču – smislenosti ovakvog trostupnog modela, kaže Krešimir Sever iz Hrvatskog nezavisnog sindikata.

