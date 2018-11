Fight Club: Svi udžbenici trebali bi se financirati iz državnog proračuna

Bandić i njegovi zastupnici iz Stranke rada i solidarnosti žele da besplatne udžbenike dobiju svi učenici osnovnih škola u Hrvatskoj, i to sredstvima iz državnog proračuna, a to su postavili i kao uvjet za podršku pri izglasavanju proračuna za iduću godinu. Govore o trošku za državu od 200 milijuna kuna, no iz Vlade poručuju da bi ti troškovi mogli biti i dvostruko veći.

Ako se pita Bandića, to je riješeno pitanje, izjavio je.

– Mogu reći kako vjerujem da od iduće godine privilegij da imaju besplatne udžbenike neće imati samo zagrebački osnovnoškolci, nego i drugi u Hrvatskoj, kaže Bandić.

Na inzistiranje novinara je li mu to obećano u Vladi, odgovorio je: Ja sam prilično ozbiljan čovjek.

U proračunu je već sada rezervirano bitno povećanje sredstava za besplatne udžbenike na razini Hrvatske, tvrdi ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

Dodala je da se plan već počeo dogovarati s osnivačima škola te da je već održala preliminarne sastanke s predsjednikom Zajednice županija Goranom Paukom. “Znači to nije plan kojeg se netko sjetio u ovom trenutku, nego to je bio plan i prije, jedino što svaki razuman plan mora biti održiv. Nije dobar plan koji osigurava jednu godinu besplatne udžbenike, a nakon toga ništa”, objasnila je ministrica.

– Plan Ministarstva je bio, a to smo stavili u proračun, da se kroz tri godine osiguravaju novi udžbenici za nove kurikulume, istaknula je Divjak.

Na pitanje je li to doživjela kao svojevrstan pritisak zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, ministrica je odgovorila kako je teško govoriti o tome je li riječ o pritisku, no, dodala je, “to je sigurno pritisak, ali očito sve pripada u nekakvu političku arenu”.

Novinare je zanimalo ima li Vlada uopće mogućnost pristati na takav uvjet. “To ćemo još dogovoriti, ovisi o više faktora, ali u ovom trenutku ono što mi već imamo osigurano, već i u ovom prijedlogu proračuna koji je upućen, dakle koji je Vlada prihvatila, također su bitno povećana sredstva za udžbenike”, napomenula je Divjak.

