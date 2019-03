Comping odabrao tri nova stipendista

Dominik Šutalo, Luka Klinčić i Jakov Sudar nova su tri stipendista Compinga, tvrtke koja se već tri desetljeća nalazi u samom vrhu hrvatskih ICT tvrtki. U samom vrhu, doduše onom obrazovnom, nalaze se i spomenuti studenti preddiplomskog ili diplomskog studija iz nekog od STEM područja (računarstvo, računarsko inženjerstvo, elektrotehnika, matematika, fizika ili informacijske tehnologije) koji su stipendije zaradili svojom izvršnošću i motiviranošću.

Dominik Šutalo, student druge godine sveučilišnog diplomskog studija Primijenjene matematike (PMF) u Zagrebu primat će najvišu mjesečnu stipendiju u iznosu od 4.000 kuna. Dobitnik je Posebnog rektorovog priznanja 2016. godine i priznanja za iznimne rezultate u izvannastavnim aktivnostima Matematičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 2018. godine. Uz sve to, stigne se baviti i veslanjem. Tako je Dominik 2016. bio europski sveučilišni prvak i doprvak, a prepoznat je i od Hrvatskog olimpijskog odbora kao sudionik razvojnog programa mladih vrhunskih sportaša.

Luka Klinčić, student četvrte godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija fizike u Zagrebu primat će mjesečnu stipendiju u iznosu od 3.000 kuna. Također se bavi sportom (hrvanjem i plivanjem), a član je i zagrebačkog ogranka udruge BEST (Bord of European Students of Technology) te redovito aktivno sudjeluje na brojnim seminarima i projektima kao što su seminar svemirskog inženjerstva u Pragu i inženjersko natjecanje EBEC 2019. Posljednji je stipendist

Jakov Sudar, student treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Računarstva na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku koji će primati mjesečnu stipendiju u iznosu od 2.000 kuna. Ovaj mladi i svestrani Ivankovčanin uz to što programira u jezicima C, C++ te C#, također poznaje i web tehnologije poput HTML-a, CSS-a, JavaScript (jQuery) te PHP-a. Uz sve to daje i instrukcije iz programiranja, volontira za lokalni rukometni klub izrađujući plakate, a ima iskustva u građevini te postavljanju videonadzora.

Uspjeh navedenih studenata je veći ako se zna da je jedan od kriterija za dobivanje Compingove stipendije bio da se za nju mogu prijaviti samo oni studenti koji su tijekom dosadašnjeg studija imali prosjek ocjena barem 4.0 ili viši. Kao što je bio slučaj i prethodnih godina, svi studenti primat će stipendiju do kraja studija, ukoliko izvršavaju obaveze navedene u ugovoru. Odabranim studentima stipendije je uručio predsjednik Uprave Compinga, Alojzije Jukić koji je tom prilikom izjavio:

– Iznimno sam zadovoljan da imamo kontinuitet već treću godinu zaredom i da pratimo kvalitetne studente do kraja njihovog obrazovanja. Trenutno imamo osam stipendista i troje bivših koji su počeli raditi kao zaposlenici Compinga tako da se ovdje ne radi o jednokratnom ulaganju, već ulaganju u njihovu i našu budućnost. Osim pružanja financijske potpore najboljima, cilj nam je i dalje surađivati s fakultetima i veleučilištima kako bismo već tijekom studiranja prepoznali izvrsne, mlade stručnjake, ponudili im mogućnost dodatnog usavršavanja i stjecanja novih znanja te im na taj način pomogli da budu što uspješniji po završetku fakulteta. Ponosan sam što stipendiranjem studenata sudjelujemo u razvoju domaćih mladih stručnjaka i pomažemo im da ostvare svoje potencijale.

