Dodijeljene Project Management Awards 2018 za najbolje projekte mladih

U hotelu Esplanade Zagreb 18. prosinca održana je četvrta po redu dodjela nagrada za najbolje ostvarene projekte i njihove voditelje mlađe od 35 godina – Project Management Awards 2018 (PMA 2018), u organizaciji IPMA Young Crew Croatia i Hrvatske udruge za upravljanje projektima (CAPM).

Ove godine u kategoriji Najboljeg mladog voditelja pobjednicom je proglašena Ana Kožul koja je vodila projekt 6. Festival svjetske književnosti.

Finaliste u istoj kategoriji su činili Ivana Mikolić (ASSISI_bf : Animal and robot Societies Self-organise and Integrate by Social Interaction (bees and fish) te Ivan Kosovec (Terappia).

U Smaragdnoj dvorani Esplanade Zagreb Hotela 18.12.2018. održana je dodjela nagrada za najbolje ostvarene projekte i…

U kategoriji Najboljeg projekta s mladim voditeljem pobjedu je odnio projekt MAKERphone – DIY educational mobile phone (voditeljica Tena Marčac).

Konkurenciju u ovoj kategoriji činili su projekti FINtelligent (prijaviteljica Ana Maria Begović te voditelj Karlo Balenović), Terappia (Ivan Kosovec) i Pričajmo slikama (voditeljica Karmela Slišković).

– PMA je za mene bilo jedno predivno novo iskustvo i pružilo mi je mogućnost da procijenim svoje sposobnosti na jedan drugačiji način. Iznimno mi je drago što sam upoznala stvarno divne i sposobne mlade ljude s kojima vjerujem da ću surađivati u budućnosti, izjavila je Renee Škulić, pobjednica u kategoriji ‘Najbolji mladi istraživač na području upravljanja projektima’ s radom na temu Virtualni projektni timovi kao obilježje suvremenog poslovanja.

U kategoriji ‘Najbolji mladi voditelj projekta’ pobjedu je odnio Bruno Mustić s projektom Brač Film Festival, dok je Ivan Reis preuzeo nagradu u ime svog tima za pobjednički projekt Muzej Kuća Šenoa u kategoriji ‘Najbolji projekt s mladim voditeljem’.

