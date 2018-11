Ekonomska klinika i RIT Croatia pozivaju srednjoškolce da postanu ‘Poduzetnik budućnosti’

Projekt je namijenjen svima koji još uvijek traže svoju buduću svrhu ili su sigurni da žele plivati u poduzetničkim vodama. Ove godine tema će biti poticanje na kreativnost i samostalan razvoj ideja srednjoškolaca.

Ekonomska klinika je mlada neprofitna studentska udruga koja organizira i provodi različite projekte za djecu, mlade, nezaposlene i osobe starije životne dobi. Svakim projektom se nastoji obuhvatiti što širi krug sudionika i tema, kako bi osvijestili društvo o aktualnim problemima. Usluge savjetovanja nudi besplatno svim zainteresiranim stranama, a usluge pružaju studenti Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u suradnji i uz mentorstvo renomiranih stručnjaka iz različitih ekonomskih područja. Udruga organizira interne i eksterne radionice različitih ekonomskih tema kako bi na što bolji način podignula razinu financijske pismenosti i poduzetničke klime.

‘Poduzetnik budućnosti’ je projekt namijenjen srednjoškolcima, prvenstveno maturantima. Projektom ih se želi osvijestiti o trenutnim trendovima u ekonomiji, ali i potaknuti na kritičko razmišljanje i razvoj vlastitih ideja. Kako su maturanti na prekretnici života u kojoj odlučuju o svojoj budućnosti, projektom ih se usmjerava na razvoj vlastitih ideja u smjeru osobnih preferencija. Želi se potaknuti maturante da nastave vlastito formalno obrazovanje u onom smjeru koji im najviše odgovara. Upravo zato od ove godine partner projekta postao je RIT Croatia, koji ne samo da je jedno od najpoželjnijih sveučilišta ovog dijela Europe, već se zalaže za poticanje inovacije, kreativnosti i poduzetničkog duha, a to je ono što se projektom želi razviti kod maturanata.

Tema ovogodišnjeg projekta je poticanje na kreativnost i samostalan razvoj ideja srednjoškolaca. Aktualna tema bit će implementirana kroz razne radionice koje će se održavati u prostorijama RIT Croatia, pet subota za redom, počevši od 17. studenog. Polaznici će biti podijeljeni u timove te zajedno raditi na lansiranju proizvoda; od istraživanja tržišta sve do konačnog predstavljanja te ideje. Gosti predavači, među kojima i iskusni predavači s RIT Croatia, pokušat će pokazati put jednog poduzetnika od početka do kraja, odnosno od ideje do krajnjeg proizvoda, na vlastitim primjerima.

Ekonomska klinika ovim projektom pokušava približiti svijet poduzetništva i novih tehnologija srednjoškolcima. Besplatnim interaktivnim predavanjima i posjeti poduzeća dobivaju se primjeri iz prakse koji polaznicima mogu dati uvid u funkcioniranje poduzetničkog svijeta. Završetkom projekta polaznici dobivaju certifikate, a prijaviti se mogu svi zainteresirani učenici srednjih škola na sljedećem linku http://bit.do/pb2018.

