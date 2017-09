Međunarodna konferencija PUBMET 2017 po prvi put u Zagrebu

Četvrta po redu konferencija o znanstvenom izdavaštvu u kontekstu otvorene znanosti PUBMET2017 održat će se po prvi put u Zagrebu, od 21. do 22. rujna 2017. s predkonferencijskim danom 20. rujna, i to na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Konferenciju organizira Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, uz Sveučilište u Zagrebu i Institut Ruđer Bošković kao suorganizatore, te uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i EU projekta OpenAIRE (u sklopu Obzora2020).

>>>Premijer Plenković potvrdio dolazak na Dan velikih planova

Otvorena znanost podrazumijeva suradnička, transparentna i dostupna istraživanja, uključujući u znanstvena istraživanja široki krug dionika. Velika se pozornost pridaje znanstvenoj čestitosti i osviještenosti znanstvenika o pravnim i etičkim pitanjima. Pokretač inicijativa otvorene znanosti je unaprjeđenje transparentnosti, reproducibilnosti, diseminacije i transfera znanja, kako bi znanost koja se financira javnim sredstvima bila dostupna javnosti i gospodarstvu.

Motivacija znanstvenika i njihova uključenost u otvorenu znanost ovisi o poticajima poslodavaca i financijera kroz sustave prosudbi znanstveno-istraživačkog rada.

Osnovni je cilj konferencije razmjena iskustava i poticanje žive rasprave među dionicima u znanosti: istraživačima, nastavnicima, studentima, urednicima znanstvenih i stručnih časopisa, izdavačima, stvarateljima politika, financijerima, knjižničarima i građanima, kako bi znanstvene ustanove uključile prakse otvorene znanosti u prosudbu uspješnosti i napredovanja, a financijeri na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini u kriterije prosudbe prijedloga istraživačkih projekata i znanstvenog utjecaja ustanova i pojedinaca.

Ovogodišnje teme uključuju otvorenu znanost, slobodni pristup publikacijama i istraživačkim podatcima, transparentni recenzijski postupak, primjenu novih tehnologija u znanstvenom izdavaštvu, znanstveni utjecaj i prosudbu kvalitete, formalne i alternativne pokazatelje utjecaja objavljivanja rezultata znanstvenih istraživanja, najbolje uredničke prakse, digitalne repozitorije i arhive, ulogu knjižnica, etička pitanja i dr.

Stručnjaci iz različitih područja znanosti

U dva dana konferencije obradit će se niz zanimljivih tema, a osim domaćih predavača ove će teme predstaviti niz inozemnih stručnjaka iz različitih područja znanosti: Geoffrey WILLIAMS, predsjednik inicijative EvalHum (o prosudbi u društvenim i humanističkim znanostima), Joan MARSH, urednica The Lancet Psychiatry, (o nagradnoj kampanji Lanceta o neiskorištenim i odbačenim istraživanjima), Anthony ROSS-HELLAUER, Göttingen State and University Library, Germany (o otvorenom recenzijskom postupku), Matthew BUYS, ORCID Regional Director, EMEA (o identifikatorima autora), Raf GUNS, University of Antwerp, belgijski ECOOM koordinator (o vrednovanju publicistike u društvenim i humanističkim znanostima), Kianoush KOSHRAVI, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran, glavna urednica časopisa Applied Food Biotechnology (o iskustvima časopisa vezanim uz uključivanje časopisa u popularne baze podataka), Jan Erik FRANTSVAG, University of Tromso, Norway (o otvorenom pristupu znanstvenim publikacijama), Gunnar Sivertsen, Norwegian Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU STEP), Oslo, Norway (o novim praksama vrednovanja znanstveno-istraživačkog rada) i dr.

Tijekom predkonferencijskog dana 20. rujna 2017. (srijeda), održat će se nekoliko zanimljivih radionica na kojima se polaznici mogu upoznati s alatima za obradu teksta i procjenu utjecaja znanstvene aktivnosti, te sustavima za provjeru plagijata i analizu znanstvenog krajobraza.

Program i detaljni raspored konferencije PUBMET2017 možete preuzeti ovdje.

Više o konferenciji PUBMET2017 pronađite na službenim stranicama ili na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

Komentari