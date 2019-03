Poduzeća odabrala najbolje studente na Business Matchmakeru

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 26. ožujka 2019. u organizaciji studentske udruge eSTUDENT i Ureda za savjetovanje i razvoj karijera Ekonomskog fakulteta u Zagrebu održan je drugi Business Matchmaker. Riječ je o projektu koji spaja poslodavce i studente završnih godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Studenti su dobili priliku predstaviti se poslodavcima u kratkim selekcijskim intervjuima od četiri minute. Nakon prvog kruga svako poduzeće odabralo je studente koji su na njih ostavili najbolji dojam. Odabrani studenti prošli su u drugi krug i imali su priliku za dulji intervju jer su se kroz dodatnih 20 minuta mogli bolje predstaviti poduzećima.

Kvalitetom studenata te organizacijom događaja zadovoljni su i predstavnici poduzeća i sami studenti. “Business Matchmaker sjajna je prilika da pristupimo top studentima. Danas je jako teško u moru ljudi pronaći one najkvalitetnije. Mislim da je ovo jedinstvena prilika da se direktno na licu mjesta povežemo sa studentima i vidimo jesmo li jedni za druge. Imam samo pozitivne dojmove o Business Matchmakeru, od logistike, do organizacije, ali i do kvalitete studenta koje smo imali prilike vidjeti. Intervjui su prošli poprilično dobro i vrlo ugodno, čak me iznenadilo koliko su studenti dobro pripremljeni za razgovore”, rekao je Goran Gledić, regionalni HR Leader za Deloitte Adriatics.

Business Matchmakerom je također zadovoljna i Ines Oštrić, voditeljica segmenta za zapošljavanje i employer branding L’Oréal Adria: “Mislimo da je ovo jedna hvale vrijedna inicijativa kojom se studentima omogućava da se nauče predstaviti za razgovor za posao, a isto tako i poslodavcima da upoznaju mlade talente koji su potencijalno naši budući zaposlenici. Ono što nama kao kompaniji jako puno znači je biti u doticaju sa studentima, čuti koje su želje i afiniteti mladih ljudi i u kojem smjeru mi kao kompanija moramo ići. Dobili smo priliku upoznati mlade osobe koje će jednog dana možda biti vrijedni članovi našeg tima.”

Svoje zadovoljstvo iskustvom sudjelovanja na Business Matchmakeru potvrdio je i Borna Nikolić, student EFZG-a: “Mislim da je ovo super prilika da steknete prvi kontakt s poslodavcima, da vidite koliko znate i koliko trebate naučiti. To je dobar feedback za svaku osobu koja se želi izgraditi. Na intervjuima je bilo iznimno ugodno, upoznao sam više poslodavaca i bilo mi je jako drago vidjeti interes s njihove strane.”

Na ovogodišnjem Business Matchmakeru sudjelovalo je 21 poduzeće podijeljeno u pet skupina, a to su: 24sata, Addiko bank, Atlantic grupa, ATOS, British American Tobacco, Croatia Osiguranje, Deloitte, DIV grupa, EY, INA, Kaufland, KING ICT, KPMG, L’Oreal Adria, mStart, Philip Morris Zagreb, Samsung, SofaScore, Syskit, Talentarium i Zagrebačka banka.

