Suosnivač Degordiana: U poduzetništvo je najbolje ‘ubaciti’ se dok si još mlad

Počnite raditi što prije – savjet je Daniela Ackermanna, suosnivača digitalne agencije Degordian, za sve buduće poduzetnike. Taj mladić je u poduzetničke vode krenuo kao student s 22 godine, ali, kaže, već je u srednjoj školi izrađivao internetske stranice i sudjelovao u projektima bliskima digitalu.

Danas, deset godina nakon otvaranja tvrtke, Ackermann može reći da ima top-agenciju u regiji kojoj je cilj pozicionirati se na globalnom tržištu te otvoriti urede od Londona do Hong Konga.i koji ne namjeravaju, kao mnogi mladi u Hrvatskoj, napustiti zemlju i potražiti sreću u nekoj od europskih prijestolnica.

Posao koji ispunjava

– Kod nas je fluktuacija zaposlenika vrlo niska i mnogo naših zaposlenika vidi se dugoročno u Degordianu. Mladima danas nije lako, ali ima tvrtki na tržištu u kojima se mogu ostvariti. Zaposlenike uvijek podupiremo, cijenimo ih, dajemo im prostor za razvoj i napredovanje, što oni vraćaju stopostotnim angažmanom – kaže Ackermann.

Živimo u svijetu u kojem posao ne mora biti samo način na koji ćeš prehraniti obitelj, već mjesto koje ispunjava, veseli i na koje možeš biti ponosan.

Mnogi griješe čekajući da završe fakultet i pronađu posao prije nego što pokrenu nešto svoje, ali to nije dobro. Poslije je teško krenuti u nepoznato, ističe Daniel Ackermann.

– Najteže je početi, ali što prije krenete, prije ćete i saznati što vam ide, što možete i što vas veseli. Nije nužno da to bude ‘hot’ tema poput IT ili startupova, to može biti i vrtlarstvo, prijevoz i sl. Ako volite ono što radite, bit ćete spremni povući ‘extra mile’ i posvetiti tome sve vrijeme koje imate i na kraju napraviti nešto veliko – savjetuje Ackermann.

U Hrvatskoj za razliku od zapadnih zemalja vlada strah od poduzetništva i mnogi samo zbog toga i ne krenu u razvijanje ideja koje bi se mogle pretvoriti u uspješne poduzetničke priče.

Lakše je dok si student

– U poduzetništvo je najbolje ubaciti se dok si mlad. Mnogi griješe čekajući da završe faks i pronađu posao prije nego što pokrenu nešto svoje. Poslije dođu obitelj, veće obveze i teško je krenuti u nepoznato. Dok si student, mnogo je lakše: troškovi su minimalni, možda imaš i sreću da te roditelji sponzoriraju pa možeš odvojiti mjesece za eksperimentiranje i pokretanje nečega – zaključuje Ackermann. 

Komentari