Za razliku od sveučilišta, ‘privatnici’ uvode puno studija vezanih uz nove tehnologije

U aktualnom broju Lidera provjerili smo koji se novi studijski programi od jeseni pokreću na hrvatskim sveučilištima. Tu temu ovim smo putem proširili popisom novih studija koje će od iduće akademske godine moći upisati studenti privatnih veleučilišta. S obzirom da od dvadesetak novih programa koje pripremaju sveučilištima samo jedan ima veze s novim tehnologijama, možemo zaključiti kako ‘privatnici’ puno bolje prate promjene koje donosi ‘tehnološko doba’.

Najviše novih studija, čak četiri, priprema Sveučilište VERN. Prvi od njih je specijalistički diplomski studij Filmska i televizijska režija i produkcija. Nakon završetka istog, studenti će moći obavljati bilo kakve poslove u sektorima režije i produkcije audiovizualnih djela, s naglaskom na samu režiju i produkciju.

Uz to, na VERN-u kreću tri nova potpuno inovativna i jedinstvena sveučilišna preddiplomska studija u trajanju od tri godine – Cyber komunikacije i znanost o mreži, Internet stvari i Transmedijska dramaturgija.

Cyber komunikacije i znanost o mreži jedini je studij koji u sklopu jednog programa nudi stjecanje interdisciplinarnih teorijskih znanja i praktičnih vještina neophodnih na budućem tržištu rada i radnim pozicijama u području komunikacija, od community menadžera, novinara i copywritera, do SEO specijalista, prodajnih stručnjaka i komunikatora na mreži.

Studij Internet stvari studentima nudi priliku da steknu znanja iz računarstva i elektrotehnike, računalnih mreža i bežične komunikacije, interneta stvari uređaja, sustava, mreža i infrastrukture, dok je Transmedijska dramaturgija koncipirana kao interdisciplinarni studij koji integrira različite tipove kreativnih dramaturških praksi i stručnih znanja, neophodnih za oblikovanje narativnih sadržaja te njihovo (trans)medijsko i poslovno pismeno pozicioniranje unutar industrije zabave.

Poslovna akademija ZŠEM (Zagrebačka škola ekonomije i managementa) pokreće dvogodišnji diplomski studij Business Mathematics and Computer Science na engleskom jeziku. Partneri na tom projektu su Hrvatski telekom i Hrvatska udruga poslodavaca, a djelomično je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Program obrađuje teme iz optimizacije, financijske matematike i analitike podataka, a namijenjen je prvenstveno kandidatima koji su završili neki od preddiplomskih studija iz nekog od STEM područja.

RIT Croatia (Rochester Institute of Technology) iz Dubrovnika uvodi program Master of Science in Information Sciences and Technologies. Riječ je o o američkom programu koji se izvodi na engleskom jeziku u hibridnom formatu (dio predavanja je online, a dio se izvodi na kampusu) i koji je fokusiran na analizi podataka (data analytics). Studenti će učiti o analizi podataka kombinirajući teoriju s praksom kako bi riješili stvarne probleme integrirajući web tehnologije i baze podataka s big data tehnologijama.

Visoka škola Aspira, koja djeluje u Splitu, pokreće specijalistički diplomski stručni studij Hotelijerstvo i turizam.

Veleučilište Baltazar iz Zaprešića također osniva novi specijalistički diplomski stručni studij. Radi se o dvogodišnjem programu Upravljanje inovacijama koji je pokrenut u suradnji s austrijskim Veleučilištem Campus 02 iz Graza, a temelji se na njihovu kurikulumu Master Innovation Management, nastalog u suradnji s austrijskim poslovnim sektorom.

