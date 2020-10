15 GODINA LIDERA - Pročitajte PRVE Ekonomalije Miodraga Šajatovića: Tranzicija u Hrvatskoj 1989. - 2009.

Kad smo u ožujku utvrđivali vrijeme izlaska prvog broja poslovnog tjednika Lider, kao optimalni datum ispao je - 7. listopada. Nerijetko se početak izlaska neke tiskovine pomakne za tjedan ili dva, ali u našem slučaju držali smo se roka. A onda je ispalo da s Liderom izlazimo upravo u tjednu kad je Hrvatska konačno počela pristupne pregovore za ulazak u Europsku uniju!

Riječ je o dobrodošloj podudarnosti. Imat ćemo čvrstu polaznu točku za sve ciljeve koje smo si, u odnosu na naše čitatelje, postavili. Sljedećih će se godina cijeli poslovni život odvijati u znaku pristupanja Europskoj uniji. Želimo da Lider bude koristan poslovnoj zajednici. Da na vrijeme upozorava poduzetnike i menadžere na to što se kuha u zakonodavnoj kuhinji, pa i na to kako se prilagoditi za biznis često opasnim zakonskim rješenjima. Sada će se zakonodavstvo ubrzano mijenjati upravo prema zahtjevima EU. Projekt EU geopolitički je i geoekonomski, ali sa stajališta malog ili srednjeg poduzetnika ili menadžera - to je 'samo' još jedna reforma. Najstariju generaciju danas aktivnih poslovnih ljudi reforme prate još od 70-ih, kada se spas tražio u Zakonu o udruženom radu (da ne spominjemo privrednu reformu iz '65.).

Ni srednju generaciju (današnje 45-godišnjake i one blizu njih) nisu zaobišli veliki projekti 'koji će donijeti preokret'. Ako

Hrvatska 2009. uđe u Europsku uniju ili barem svoj ekonomski sustav do tada prilagodi zahtjevima Europske unije, ispada da će tranzicija iz socijalizma u kapitalizam trajati točno 20 godina!

---Kad je dio ekipe koja s današnjim danom pokreće tjednik Lider sada već davne 1989. godine radila prvi broj priloga 'Poslovni svijet' u Večernjem listu, bilo je to na samom početku tranzicije. U tada još čistom socijalizmu, u vrijeme rušenja Berlinskoga zida, stvari je pokušavao pokrenuti premijer Ante Marković i njegovi reformisti. Tjedan u kojemu je Hrvatska otvorila pregovore o pristupu EU - a mi krenuli s Liderom - zapravo je početak završne faze tranzicije. Veselimo se da ćemo biti njezini svjedoci, kroničari, a nadamo se, makar i malim dijelom, njezini kreatori. Osim što Lider želi biti koristan poslovnoj zajednici, investitorima i svima koji u poslu i životu moraju donositi odluke kojima je zajednički nazivnik novac, on želi biti i angažiran.

Kolege me zezaju zbog izraza 'angažiran', ali ne znam kako drukčije izraziti odlučnost da kreatore ekonomske politike u ovoj zemlji netko natjera da barem u zadnjoj petini razdoblja tranzicije pokažu da nisu izgubljeni u magli i nisu nečije lutke na koncu.

Pogleda li se 15 godina unatrag, zapravo se vide samo dva bljeska osmišljene makroekonomske politike. Jedan je ValentićŠkegrina antiinflacijska operacija 1993., a drugi je projekt gradnja autocesta u Račan - Čačićevoj režiji. Naravno, oba projekta imala su i negativne posljedice (precijenjen tečaj, odnosno rast vanjskog zaduživanja), ali su autori ipak potvrdili osmišljenost barem jedne dimenzije projekta. Sve ostalo što se događalo, Ljubo Jurčić je, nažalost, prekratko bio ministar gospodarstva da bi proveo svoju industrijsku politiku, ostalo je u sivoj zoni.

Zato ćemo biti izuzetno kritični prema strategijama koje će u posljednjoj fazi tranzicije i pristupanja EU izlaziti iz radionice

Sanaderove Vlade. Alibija više nema. Globalizacijom i pristupom Europskoj uniji podijeljeno je 80 posto 'karata'. Ali ipak

postoji manevarski prostor koji kvalitetna vlada može iskoristiti. Netko to zove 'zaštitom nacionalnih interesa', ali mi ne želimo

da ovdašnji poduzetnici i menadžeri samo prežive ulazak u EU nego da u zajedničkom projektu s državom još i ojačaju.

I, na kraju, riječ-dvije o nazivu lista.

Naravno da redakcija želi biti lider u kvalitetnom i zanimljivom poslovnom novinarstvu, ali ime Lider odabrali smo jer spaja

dva važna pokretača poslovne zajednice. Svaki biznismen želi postati lider u svojoj branši ili na nekom tržištu. A da bi to

postao, mora biti lider ljudima koje vodi. U najnovijem slučaju taj put vodi u Europsku uniju.