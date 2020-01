Ana Stojić Deban: Pripremamo inovacije u gospodarenju otpadom i parkiranju

Po širokom hodaj usko, a napni se kad je teško – napisao je hrvatski pjesnik Ratko Zvrko, a tako se nekako i Zagrebački holding priprema za svaku poslovnu godinu. Kad je teško, svi zajedno upremo još jače da se problemi i izazovi riješe, a kad je lakše i jednostavnije, trudimo se zadržati fokus na cilju koji želimo doseći. Tako pristupamo i 2020. Vjerujemo da su izazovi pred nama rješivi i da možemo doseći postavljene nam ciljeve.

Što u poslovnom smislu očekujem od 2020.? Očekujem daljnju konsolidaciju poslovanja Zagrebačkog holdinga u smjeru stvaranja moderne, agilne i brze kompanije u koju želimo privlačiti mlade stručnjake raznih područja koji će rasti i razvijati se zajedno sa Zagrebačkim holdingom. Daljnja konsolidacija primarno znači poboljšanje poslovnih procesa unutar kompanije, što će se nužno reflektirati i na podizanje kvalitete usluge prema krajnjim korisnicima.

U 2020. zaživjet će inovativna rješenja u više segmenata našeg poslovanja, posebice u segmentu gospodarenja otpadom te upravljanja prometom u mirovanju. Uvođenje središnjeg informacijskog sustava gospodarenja komunalnim otpadom omogućit će, među ostalim, korisnicima naših usluga kontrolu izvršavanja usluge s naše strane, a nadamo se da će biti i dodatan poticaj da građani još odgovornije pristupe gospodarenju otpadom u svom domaćinstvu. Svjesni smo da je tu među građanima bilo mnogo nejasnoća – upravo zato otišli smo korak dalje u komunikaciji te smo u proljeće i jesen ove godine, svaki vikend tijekom četiri mjeseca na zagrebačkim tržnicama i u parkovima, u izravnom kontaktu s građanima nastojali educirati i pojasniti – jednom riječju biti dostupni građanima. Smatram da je to jedini ispravan put: objašnjavati, educirati, govoriti, odgovarati na pitanja, razgovarati. Na kraju dana, mi postojimo kako bismo građanima našega grada osigurali kvalitetan život i dobru uslugu – sigurna sam da oni cijene naš trud da dođemo do najboljega mogućeg rješenja.

Izdržat ćemo svaki mogući udar

Očekujem i da ćemo u 2020. godini bolje i jasnije predstaviti vrijednosti Zagrebačkog holdinga kao kompanije koja želi zapošljavati najbolje mlade stručnjake koji dijele našu viziju profesionalnosti, ustrajnosti i kvalitete i koji se mogu profesionalno i stručno uzdizati upravo u Holdingu. Sa širokim spektrom usluga koje svakodnevno osigurava u izazovnom regulatornom okružju, Zagrebački holding svojevrstan je profesionalni izazov za mlade obrazovane ljude koji ih može privući da svoju budućnost grade ovdje.

A to je, vjerujem, i jedan od najvećih izazova s kojima ćemo se mi u Holdingu, ali i društvo u cjelini suočavati tijekom 2020. godine. Mladi ljudi sve više traže prilike izvan granica naše domovine, a mi kao kompanija i ja osobno vjerujemo da je mnogo prilika moguće uhvatiti i ovdje. Ali odgovornost je svih nas, a posebno čelnih ljudi najvećih kompanija te čelnih ljudi hrvatske države, da se fokusiramo na stvaranje trajnih vrednota, zbog kojih će svi ti mladi ljudi poželjeti ostati u domovini.

Ekonomski analitičari sve glasnije najavljuju novu recesiju, što je na neki način neizbježno: naposljetku, to je prirodno kretanje tržišta i nakon godina ekspanzije i uzleta, očekivano slijede razdoblja stagnacije. To je taj prirodni EKG tržišta koji je normalan i uobičajen, a globalno je ovo – ne treba to zaboraviti – dulje razdoblje gospodarske stabilnosti i uzleta. Ako sljedeća godina donese ekonomsko usporavanje, nema razloga za paniku. Posluje se i u recesijama i svaka je kriza dobra prilika: dobra prilika da se poslovanje učvrsti, da se riješimo nekih loših poslovnih modela i obrazaca, da ojačamo dobre poslovne modele, da razmišljamo izvan okvira. Naposljetku, u Holding sam došla na samim njegovim počecima u ekonomski stabilno vrijeme, prije krize i recesije. Vodstvo sam preuzela 2015. godine, kada je kompaniju trebalo temeljito restrukturirati i refinancirati postojeća dugovanja i zajmove. Nije to bio nimalo lak zadatak, ali uspjeli smo realizirati sve zacrtano tako da smo danas otporniji na neku novu krizu na tržištu. Ne mogu reći da mirno čekamo kakav god nam vjetar ekonomsko more donijelo, ali učinili smo sve što je u našoj moći da izdržimo svaki mogući udar. I planiramo učiniti još mnogo više.

Nastavak ulaganja u društveni standard

Nekako se zbog tema vezanih uza svakodnevicu, kao što je pitanje uspostave održiva sustava gospodarenja otpadom u gradu, izgube ostale važne teme i projekti kojima pratimo i podupiremo razvoj grada Zagreba i koji također podižu razinu društvenog standarda. Početkom ove godine u Hrvatskom Leskovcu počela je raditi jedna od najmodernijih osnovnih škola u Hrvatskoj, sa suvremenom sportskom dvoranom i svim pratećim sadržajima. To je šesta osnovna škola koju je Holding sagradio.

Od osnutka sagradili smo i jednu od najmodernijih srednjih škola s modernom dvoranom i bazenom, sedam dječjih vrtića i još dva bazenska kompleksa. Također je sagrađena nova zgrada Hitne pomoći Grada Zagreba i knjižnica u Novom Jelkovcu, gdje je opremljena i zdravstvena stanica. Do sada smo u objekte javne namjene investirali oko 1,5 milijardi kuna.

Početak sljedeće godine nadamo se obilježiti na, rekla bih, najljepši mogući način – dovršetkom još jednoga kapitalnog projekta javne namjene – rekonstrukcije kompleksa Kliničke bolnice Sveti Duh dogradnjom Dnevne bolnice s podzemnom garažom. Uz nove sadržaje Dnevne bolnice kojima će se povećati kapaciteti i standardi usluga, gradnjom garaže riješit će se dugogodišnji, ključni problem parkirališnih potreba cijele bolnice i okolnog područja. Također u 2020. planiran je početak gradnje Doma za starije i nemoćne osobe Markuševec i novog objekta XII. gimnazije, nadogradnja OŠ Jelkovec te pokretanje aktivnosti na gradnji škole i dječjeg vrtića u naselju Podbrežje, koje je ujedno drugo naselje koje Holding gradi prema modelu Zagrebačke stanogradnje.

Sve su to projekti koji su neizostavni dio urbanog razvoja grada, u rangu s gradnjom i obnovom gradske nadzemne i podzemne infrastrukture, u što također na godišnjoj razini ulažemo stotine milijuna kuna, i to u manje vidljive segmente, poput rekonstrukcije i gradnje novih kilometara vodoopskrbne i plinske mreže te mreže odvodnje, do onih vidljivih dijelova poput uređenja gradskih parkova i zelenih površina i održavanja čistoće javnih površina te zimske službe. Podsjetila bih da je i u vrijeme adventa naš grad najbolji zahvaljujući i Holdingu, ali osiguravamo podršku i za brojne sportske i kulturne događaje tijekom godine, koji pridonose prepoznatljivosti Zagreba.

Odgovornost u svim aspektima poslovanja

Početkom siječnja na Sljemenu će se održati utrke Audi FIS Svjetskoga skijaškoga kupa, gdje smo tradicionalno jedan od partnera, kao i u međunarodnom automobilističkom natjecanju Zagreb Open, međunarodnom atletskom mitingu Hanžekovićev memorijal te Zagrebačkom maratonu. Pružamo podršku i nizu humanitarnih projekata, poput utrke Mliječna staza, Ureda UNICEF-a Hrvatska do projekata za potrebite te naše starije i nemoćne sugrađane, o kojima ne govorimo previše, već nastojimo pružiti konkretnu podršku, koja znatno pridonosi realizaciji tih projekata. Sljedeće godine očekuje nas i 55. međunarodna vrtna izložba Floraart, koja se, u organizaciji naše podružnice Zrinjevac, održava od 11. do 17. svibnja na Bundeku.

U javnosti smo također sve prisutniji i putem podrške projektima posvećenim promicanju ciljeva održiva razvoja. Suočeni smo s ozbiljnom klimatskom krizom te je, uz potrebu za promjenom poslovnih modela koji ne počivaju na održivosti, nužno osvijestiti sve segmente našeg društva na potrebu za promjenom navika i odgovornijem promišljanju prema budućnosti i onome što ostavljamo budućim naraštajima. To je poseban izazov za kompaniju kao što je Zagrebački holding jer se naše temeljno poslovanje vrti upravo oko tema održivosti i ekologije. Vjerujem da pronalazimo kvalitetna rješenja, dijelom vlastitim snagama, uzimajući u obzir kompleksnost hrvatskih okolnosti, a dijelom kopirajući pametna, isprobana i testirana rješenja iz drugih europskih gradova.

Gradski je život sve složeniji, infrastrukturno i životno, i tražit će od nas pronalazak sve pametnijih rješenja za čitav niz klasičnih problema: od prometne infrastrukture i rasterećivanja središta grada, do organizacije života i komunalnih usluga u njemu. To nije problem koji će samo Zagreb morati rješavati, ali će ga kao najveći hrvatski grad morati riješiti prvi. Vjerujem da ćemo i u tom slučaju biti dobar primjer svima nakon nas.