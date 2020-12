Branko Roglić: Nova vremena traže nove iskorake i nov pristup tržištu

Poslovna 2021. godina svakako će biti u znaku koronavirusa. Koliko će epidemiološke mjere usporiti razvoj gospodarstva teško je predvidjeti, a još teže možemo predviđati kako će se odraziti na zdravstvo, školstvo, kulturu i umjetnost. Zdravstvo je preopterećeno. Bolnice rade punim kapacitetom. Liječnici i medicinske sestre ulažu nadljudske napore kako bi zbrinuli koronapacijente, ali i ostale. Škole rade dijelom online, kao i sveučilišta, a kulturne ustanove i umjetnost praktički su zamrli.

Vlada je proračun postavila tako da može pokriti sve troškove, pa i pomoći gospodarstvu uz oko osam posto deficita. Proteklih godina imali smo proračunski suficit, ali korona je promijenila put oporavka i vratila nas na problem proračunskog deficita. Koliko će to trajati teško je reći, ali siguran sam da će ta situacija ubrzati reforme koje smo čekali proteklih godina. Osim reformi, očekujemo uključivanje hrvatske diplomacije u promicanje naših poduzeća i doprinos izvoznoj orijentaciji zemlje. To rade diplomacije svih država, pa i Hrvatske, međutim, treba snažniji doprinos naših diplomata izvozu. Ja sam u Poljskoj imao jako dobro iskustvo s našom ambasadoricom gospođom Behić.

Pažljivo s europskim novcem!

U ovom je trenutku teško prepoznati koronakrizu, njezin intenzitet i duljinu. Vlada je do sada dobro pratila situaciju te je epidemiološke mjere prilagođavala stanju u društvu. Hoće li nove mjere do 21. prosinca obuzdati epidemiju ili što će biti s produljenjem teško je reći. Međutim, pomoć gospodarstvu je condicio sine qua non. Ako gospodarstvo kolabira, onda nema proračuna i nema otplate dugova javnog sektora. Očekujemo da će Vlada kao i do sada pomoći održavanju gospodarstva na životu vodeći računa o stabilnost proračuna. To u ovom trenutku nije lako s obzirom na to da je nemoguće prepoznati koliko će cjepivo koje očekujemo početkom 2021. godine pomoći u obustavljanju virusa.

Nužno je državnu imovinu hitno staviti u funkciju, privatizirati odmah sve osim Hrvatskih šuma, voda, energetike, tračnica, dalekovoda i brodskog prijevoza na otoke. Zabraniti županijama i općinama da otvaraju poduzeća, jer je to povratak u socijalizam – to se rješava davanjem koncesije privatnicima, koji su uvijek učinkovitiji i konkurentniji, a osim toga tu nema korupcije. Vlada treba nastaviti put prema rasterećenju gospodarstva, ali treba biti pažljiva s europskim novcem. Planira se mnogo investicija u infrastrukturu, a onda se tom infrastrukturom neće imati tko koristiti, jer će mladi bez otvaranja novih radnih mjesta otići u inozemstvo. Dakle, potrebno je većinu novca koju dobijemo namijeniti otvaranju novih radnih mjesta, a onda dobro razmisliti koji su prioriteti u investicijama u infrastrukturu.

U Orbicu smo prva tri kvartala ove godine bili na planu. Određene i očekivane padove imali smo u turizmu (Orvas) i kozmetici (Orbico Beuaty), ali oni neće utjecati na rezultate ako se zbog epidemije ne uvede lockdown. Četvrti će kvartal biti vrlo važan za rezultate u ovoj godini.

Nove 'online' platforme

U idućoj godini nastavit ćemo integraciju poduzeća u pojedinim zemljama te digitalizaciju, koja je već daleko odmaknula. Danas poslujemo u 20 država s 47 poduzeća, a plan je u sljedećoj godini imati u svakoj državi samo jedno poduzeće. Nastavljamo i edukaciju zaposlenika, ponajprije o radu u 'novom normalnom'.

Ovu godinu završit ćemo s prometom od oko 2,3 milijarde eura, a 2021. planiramo doseći promet od tri milijarde eura. Još uvijek brzo rastemo. Funkcioniraju nove online platforme koje će nadomjestiti klasičnu prodaju. Nova vremena traže nove iskorake i nov pristup tržištu. Umjetna inteligencija i digitalizacija gospodarstvo će podići na novu razinu pa će to unaprijediti poslovanje i definirati budućnost.