DISKRIMINACIJA: Kako je Vlada propisala kolektivno siromaštvo na Baniji

Svi su jednaki, osim kad Vlada kaže drugačije. Ponajbolje se to iskazuje u aktualnim promjenama Zakona o obnovi Zagreba i okolice od potresa. Vlada je predložila da stanovnici Sisačko-moslavačke županije budu oslobođeni financijskog sudjelovanja u obnovi svojih oštećenih i srušenih objekata, osim Siščana. Tko im je kriv što žive u gradu koji je malo iznad kategorije nerazvijenosti pa bi trebali participirati u obnovi svojih domova s 20 posto (poput Zagrepčana i ostalih stradalih proljetos u susjednim županijama).

Sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček (SDP) odmah je dignula glas i tražit će da se i Siščane oslobodi 20-postotne participacije. Navodno će je u tome poduprijeti i Milorad Pupovac. Ovo je jednako pogrešno kao i Plenkovićev prijedlog. Vlast takvim propisom omogućava besplatnu obnovu za sve Žiniće i razne žiniće. Besplatno bi mogao proći (ako je pretrpio štetu) i direktor Drvnog centra Glina Elmor Baraković, unuk vlasnika Murata Pašića. Ikić Baniček taj bi privilegij – koji ne vrijedi za zagrebačke, prigorske i zagorske bogataše – samo proširila na sisačke.

Drugim riječima, Zakon sve u Zagrebu, Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji (a sad i Siščane) tretira kao bogataše (a siromasi koje će se osloboditi financijskog sudjelovanja u obnovi su samo iznimka). Isto tako sve stanovnike ostatka Sisačko-moslavačke županije tretira kao siromahe.

Socijalni kaos u glavama i u državi nije od jučer. Postoje samo kakvi-takvi kriteriji za dodjelu socijalne pomoći, dječjeg doplatka ili stipendija. No sve se svodi na dohodovni cenzus, odnosno prihod po članu obitelji. A to, zasigurno, nije prava slika nečijeg bogatstva odnosno siromaštva. Uvođenje imovinskog cenzusa (dakle, ubacivanje vlasništva nad nekretninama i pokretninama) sve su garniture na vlasti najavljivale (pa i aktualna), ali uz izliku kako je to nemoguće zbog nesređenih zemljišnih knjiga.

Dohodovni cenzus (neoporezivi dohodak, odnosno 4000 kuna) ubačen je i u ovaj zakon, uz dodatak kvaziimovinskog cenzusa. Oslobođenje od 20-postotnog udjela ne vrijedi za one koji imaju 'drugu značajniju imovinu (druge nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila) čija ukupna vrijednost prelazi 200.000 kuna'.

Pa, ako te odredbe obuhvaćaju i gotovo sve stradalnike na Baniji – što implicira Plenković – zašto je onda uopće uvedena 20-postotna diskriminacija?