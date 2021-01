DRUGA STRANA PANDEMIJE: There‘s No Business Like COVID Business

Neki tipovi izolirali su smrtonosni virus plućne kuge, i u tajnosti je krenula kupnja dionica kompanije koja će omogućiti najbrže procjepljivanje (aerosolno, iz dronova). Naravno, kad je u javnost puštena prva vijest o plućnoj kugi, dionica spasiteljske kompanije je eksplodirala.

Ne želim vjerovati da je dio zapleta jedne televizijske serije zapravo dokumentarac, ali činjenica je da je farmaceutika jedan od najunosnijih biznisa na svijetu. Toga sam se sjetio gledajući briljantnu reakciju farmaceuta na neizvjesnost koju uzrokuje novi sojevi koronavirusa.

Ovih je dana u prvom planu kašnjenje u isporuci već uplaćenog cjepiva, ali paralelno se vodi još jedan veliki farmaceutsko-poslovni proces s novim sojevima. Plaše nas da su smrtonosniji, da se brže šire i da su opasniji po djecu od osnovnog, 'wuhanskog', premda to još nije potvrđeno. I onda predstavnik jedne velike farmaceutske kuće izjavi da njihovo cjepivo 'prilično' djeluje i na 'južnoafrički' i 'britanski' soj virusa, ali da će dodatno raditi i na razvoju treće doze. Uskoro će se raditi i na razvoju četvrte doze, pete...

Inače, cijene cjepiva strogo su čuvana poslovna tajna, ali je ipak procurilo da je Unija od šest proizvođača ugovorila kupnju po cijenama od 1,78 eura do 18 dolara po dozi. Navodno je ugovoreno gotovo dvije milijarde doza za EU.

Samo kompanija iz koje tvrde da njihovo cjepivo 'prilično' djeluje na nove sojeve planirala je ove godine proizvesti milijardu doza (po 18 dolara). Čini se da će, jadni, morati podići i kapacitete za trećinu.

No, nije to jedini kanal prodaje (za jedne), odnosno trošak (za nas ostale). Svi smo kućne ljekarne napunili s vitaminima i raznim pripravcima koji bi nam – u slučaju nedajbože – mogli pomoći. Stručnjaci WHO-a savjetuju korištenje niskih doza antikoagulansa kako bi se spriječili krvni ugrušci (sto tableta varfarina HZZO plaća proizvođaču 38 kuna) i preporučuju nam mjerače zasićenosti krvi kisikom, kao jedan od prvih priručnih alata koji mogu ukazati na bolest. Oksimetre (357 kuna) čak propisuje i HZZO svim domovima za starije – najmanje jedan na deset zaraženih korisnika.

Marillyn Monroe glumila je nekad davno u filmu There's No Business Like Show Business. Danas bi bio aktualniji film There's No Business Like Corona Business. A kako završava zaplet s početka teksta? Da ne spojlam, pogledajte u TV seriji Kondor (HBO). Riječ je o aktualnoj adaptaciji romana Six days of Condor Jamesa Gradyja, prema kojem je 1975. snimljen film Tri kondorova dana. Uloge Roberta Redforda i Faye Dunaway preuzeli su Max Irons i Katherine Cunningham.