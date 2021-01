Đuro Horvat: U kriznim vremenima treba se okrenuti održivom razvoju

Proizvodnja kompanije Tehnix rast će i ove godine. Ova poslovna godina zahtijevala je mnogo više napora i vještina, stopostotni napor u prilagodbi sve složenijem tržištu, odnosno kupcima. Poslovni sustav koji smo godinama razvijali zajedno s kupcima u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj i Luksemburgu pokazao je prednosti koje smo godinama stvarali servisirajući tržište Europske unije svojim proizvodima i uslugama.

Naravno da smo tijekom koronakrize intenzivno nastavili razvijati nove proizvode i tehnologije koje se uklapaju u Zeleni plan EU i znatno unaprjeđuju tehnologiju reciklaže komunalnog otpada. Razvili smo novu tehnologiju MO-BO-TO kojom se komunalni otpad u cijelosti reciklira prema uporabnim vrijednostima i nakon reciklaže u tipskim tvornicama ponovno vraća u proizvodnu industriju za nove proizvode.

Vrlo dobre ekovijesti

U kriznim vremenima treba se okrenuti održivom razvoju. Prije svega, svaka tvrtka mora preispitati čini li dovoljno u zaštiti planeta Zemlje kao zajedničkog doma. Kompanija Tehnix ima interes i mogućnost da svojim savjetima i rješenjima pomogne svakomu tko želi ekološki unaprijediti svoj sustav poslovanja ne onečišćujući prostor i vrijednosti koje svi moramo čuvati jer smo ih naslijedili. Svakako će trebati više znanja i napora u prilagodbi poslovnim procesima i održivom poslovanju. Svijet mora razviti i upotrebljavati reciklažnu industriju kako bi zaustavio klimatske promjene na planetu Zemlji.

Za 2021. godinu zaista imamo vrlo dobre ekološke vijesti za opće dobro, a to je razvoj bioreaktorskog kompostiranja. Razvili smo kompletnu tehnologiju, strojeve koji u kontroliranim uvjetima mogu proizvesti kvalitetan kompost, ekološko gnojivo za proizvodnju zdrave hrane u poljoprivrednoj proizvodnji. To je velik napredak u kružnoj ekonomiji, odnosno ekologiji, gdje sav biorazgradivi otpad u šest do osam tjedana pretvaramo u biokompost obogaćen fosfatom. To smo razvili u suradnji sa stručnjacima iz znanosti. Otvaramo specijaliziranu školu za obuku stručnjaka koji će voditi tehnološki proces proizvodnje ekokomposta. Dakle, mi dajemo potpune savjete i besplatno projekte te korisnike savjetujemo o svemu što je potrebno za dobivanje novca iz fondova EU. Kvalitetno kompostiranje ubraja se u sustav reciklaže otpada.

Kao ptice u letu

Razvili smo paletu proizvoda koji su u funkciji zaštite ljudi od bolesti COVID-19. To su posebne mobilne karantene, specijalne mobilne bolnice raznih kapaciteta, krematori – specijalni uređaji za spaljivanje infektivnog otpada, ne samo od COVID-19 nego i od svih drugih infektivnih bolesti koje ugrožavaju život čovjeka na planetu. Doista, moramo shvatiti da je čuvanje zdravlja globalni problem.

Dobre tehnologije i znanje ne smiju imati granice, to će u budućnosti biti način života svakog čovjeka na Zemlji. Svi moramo surađivati kako bismo bili bolji, efikasniji u rješavanju ozbiljnih globalnih problema. Moramo se ponašati kao ptice u letu. Svaka ima svoju pjesmu i svoje gnijezdo u kojem se brine o nasljednicima, a nema ni granice ni neprijatelje. Pozivam gospodarstvenike i stručnjake za okoliš da dođu u kompaniju Tehnix i upoznaju se s našim dostignućima.