Edis Felić: A sad bi bio red da na red dođu i slobodna zanimanja

U prošloj ‘Pravdi‘ pisao samo o samozaposlenim poduzetnicima, ujedno direktorima svojih malih tvrtki, koji nemaju pravo na naknadu dijela neto plaće ako zatvore svoju tvrtku zbog aktualne pandemije. Potkraj prošlog tjedna Vlada je objavila da je uvela izmjene te je na popis zaposlenika koji imaju pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta (3250 kuna po zaposleniku) uvrstila i samozaposlene, i to je pravo retroaktivno.



Hvalevrijedan je to potez vlade Andreja Plenkovića (nemam iluziju da je moj tekst previše pomogao), no htio bih ponovno upozoriti na to da postoji i problem slobodnih zanimanja, među njima i novinara koji su također samozaposlenici (ne i direktori). Novinari koji su u registru poreznih obveznika (RPO) sami vode svoje knjigovodstvo ili plaćaju tu uslugu knjigovođama.



Iznos dobivaju u brutu, što je njihov prihod na koji sami uplaćuju poreze i doprinose te šalju razne izvještaje Poreznoj upravi. Nisu zaposlenici nijednog medija, s medijima imaju ugovor o isporučivanju tekstova, i u situaciji kakva jest velika je mogućnost da mnogi od njih ostanu bez angažmana jer je medijima također vrlo teško.

Nije zavjera, nego zaborav

Drugim riječima, riječ je o ljudima koji se vode pod slobodna zanimanja, a osim novinara tu su još umjetnici, sportaši, znanstvenici, književnici, izumitelji, zdravstveni radnici, veterinari, javni bilježnici, revizori, stečajni upravitelji… Dakle, ima mnogo zanimanja koja će biti više ili manje ugrožena zbog ove situacije. Svi oni čak i nisu direktori jer nemaju registriranu tvrtku, dakle od samostalaca još su više nalik na radnike iako, kao što sam naveo, moraju sami tražiti angažman i voditi papirologiju kao i direktori samostalci.



Ovih je dana aktualna ideja Ogranka slobodnih novinara HND-a o sastavljanju ustavne tužbe jer novinari RPO-ovci nisu uvršteni u Vladinu ‘Pomoć medijskoj industriji i medijskim profesionalcima u okolnostima epidemije COVID-19‘. Predsjednik Ogranka Domagoj Margetić poslao je pismo Ministarstvu kulture i Vladi u kojem kaže da je taj dokument neprihvatljiv te da ga Ogranak smatra ‘otvorenim političko-propagandno-interesnim aktom usmjerenim protiv prava i položaja slobodnih novinara‘.



U daljnjem tekstu stoji: ‘Vlada u izradi tog dokumenta ne samo da je ignorirala preporuke, mišljenja i prijedloge Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske (u čijoj je izradi naš Ogranak aktivno sudjelovao), nego je dokument definiran tako da u kriznim uvjetima osigura financijsku, ekonomsku i tržišnu poziciju medijske industrije dok je istovremeno aranžiran tako kao da se krizna situacija želi iskoristiti da bi se dodatno onemogućio rad, djelovanje, funkcioniranje, ali i gola egzistencija slobodnim novinarkama i novinarima.‘



Uopće ne sumnjam u dobre namjere kolege Margetića. Jako je angažiran, stalo mu je da se slobodnim novinarima osigura što je bolji status, ne samo u ovoj krizi nego i inače. Ali, nadam se da mi neće zamjeriti, mislim da u ovoj situaciji, kad sve poluge vlasti i ostali važni akteri nastoje što više ublažiti tešku situaciju u kojoj se nalazimo, ne bi trebalo istupati kao da je Vlada zajedno s medijskom industrijom u zavjeri (tako se može iščitati iz pisma) protiv nas slobodnjaka. I u prošlom sam broju napisao da je samozaposleni poduzetnik Andrija Klarić reagirao žestoko. Razumijem njegovu ogorčenost, ali u ovakvoj situaciji pogreške su moguće, pa i Vladine. Jednostavno, od gomile problema nemoguće je sve vidjeti.

Vjerujem u ispravak

Zato, ispričavam se što se ponavljam i ovaj put, treba pružiti priliku Vladi da ispravi svoju pogrešku i prema slobodnim novinarima jer i premijer i ministri ljudi su od krvi i mesa. Zato podupirem nastojanja cijenjenoga kolege Margetića da se status slobodnih novinara riješi jednako kao što se riješio status samozaposlenih osoba, tj. da imaju pravo na retroaktivnu potporu koja je prije omogućena zaposlenima u tvrtkama, a hrvatsku vladu molim da još jedanput razmotri položaj slobodnih novinara, ali i svih drugih koji su u tzv. slobodnim zanimanjima. Vjerujem da će, uza sve probleme s kojima se suočava, ispraviti i tu pogrešku.



POST SCRIPTUM

Osim samozaposlenih poduzetnika pravo na retroaktivnu potporu za očuvanje radnih mjesta dobile su i tvrtke osnovane do 29. veljače 2020. Kao što sam naveo, hvalevrijedna Vladina odluka, no htio bih naglasiti da je ona pokazatelj da Vlada nije namjerno izostavila samozaposlene, vjerujem i one slobodnih zanimanja, jer se za te nove tvrtke nitko nije posebno zauzimao, ali ipak su uključene u program.