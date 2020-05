Edis Felić: Dokumentaciju poslanu e-poštom morala slati još i običnom

Prije nekih mjesec dana kolegica Ksenija Puškarić komentirala je na Liderovoj internetskoj stranici kako sad odjednom u ustanovama prihvaćaju skeniranu dokumentaciju poslanu e-poštom i kako je pandemija pokazala da se i tako mogu rješavati pitanja važna za kompanije i građane.

E, ali da nije baš tako, pokazuje primjer knjigovotkinje (nadimak Nada Kaurich) koja je na stranici na Facebooku ​Udruge Glas poduzetnika objavila post. Ne piše je li ona vlasnica ili samo zaposlena u knjigovodstvenom servisu, no važnije je od toga što je za svoga klijenta u Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) elektroničkom poštom poslala dokumentaciju kako bi opravdala klijentovo 'trošenje potpore za samozapošljavanje'.

Poslala je 9. travnja skenirane sve izvode i sve ulazne račune prema HZZ-ovim uputama i nakon sat i pol iz Zavoda je, također e-poštom, stigla potvrda da je dokumentacija zaprimljena, i to sljedećim riječima: 'Zbog izvanrednih je okolnosti dokumentacija poslana na ovaj mail ili preporučeno poštom prihvatljiva.'

Gubljenje vremena

Dakle, e-poruka i preporučena pošiljka poštom jednako se tretiraju. Ali da to nije tako, pokazala je zaposlenica u HZZ-u koja je knjigovotkinji nakon gotovo mjesec dana (6. svibnja) poslala novi mail u kojem traži da joj se već poslana dokumentacija pošalje preporučeno poštom, i to uz dodatnu dokumentaciju – dvije potvrde Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja i dokaz da poslovni subjekt nije u sustavu PDV-a.

Dakle, osim što se knjigovotkinju maltretira da ponovno prikuplja dokumentaciju, k tome dodatnu, i šalje je poštom, problem je u tome što je za njezina klijenta izgubljeno gotovo mjesec dana u doba kad se najviše potvrđuje ona da je vrijeme novac. Pa ako HZZ-ova zaposlenica nije stigla u tih mjesec dana obraditi predmet (nedavno mi je jedan znanac rekao da se 'u HZZ-u satraše radeći' otkako rješavaju gomilu zahtjeva poduzetnika za pomoć njihovim zaposlenim radnicima), mogla je barem poslati e-poruku da se dokumentacija pošalje i običnom poštom.

Barem bi se dobilo na vremenu, no krivnja je i na knjigovotkinji, barem što se tiče dodatne dokumentacije iz Porezne uprave koju je također trebala poslati kad i onu navedenu.



I što sad nakon što pošiljka stigne u HZZ? Trebat će, bojim se, još mjesec dana da službenica ili njezin(a) koleg(ic)a počne obrađivati taj predmet, a likvidnost tvrtki, pogotovo malih, sve je slabija, zbog čega čekaju novac od države kao ozebli sunce. Naravno da će to iritirati svakog poduzetnika, pogotovo u ovoj situaciji neizvjesnosti u koje je zapalo gospodarstvo, kad su svi nervozni i mnogima je dovoljna i mala iskra da se 'zapale'.



Zato i ne začuđuje što se tu i tamo mogu naći i neki neumjesni komentari, a pogotovo je vidljiva sklonost komentatora da generaliziraju, pri čemu su svi zaposleni u državnim službama (ne samo zaposleni u HZZ-u) lijenčine i/ili nesposobni, što, naravno (kako reče i moj znanac), ipak nije istina. Iz tih komentara brojnih poduzetnika na tu objavu knjigovotkinje može se također iščitati sav bijes mnogih od njih prema 'uhljebima', 'hadezenjarama', 'esdepenjarama' koji traje već godinama, no kao da je u ovoj atmosferi on proključao.

Vapaj nemoćnoga

I iz knjigovotkinjine objave i iz pisma koje je u ljutitom tonu poslala HZZ-ovoj zaposlenici može se zaključiti da ju je taj zahtjev jako iživcirao. Poručila joj je da će idući put kad bude dva puta slala dokumentaciju 'dobiti račun na svoje ime i prezime da ga plati jer moje utrošeno vrijeme, što dva puta radim jedno te isto, netko treba platiti'. To je vapaj čovjeka nemoćnoga da promijeni situaciju i nema sumnje da se knjigovotkinja ima pravo ljutiti. Zato bi u HZZ-u trebali upozoriti svoje zaposlenike da ne čine takve pogreške, pogotovo jer su dosta napravili kako bi poduzetnicima što više olakšali da online šalju svoje zahtjeve za državne potpore.



POST SCRIPTUM

Da bi se ipak skratilo vrijeme, najbolje bi bilo da se knjigovotkinja obrati HZZ-u sa zahtjevom za požurivanje rješavanja klijentova predmeta s obzirom na to da je on ne svojom krivnjom već izgubio dosta vremena čekajući to rješenje. Već sam o tome pisao u 'Pravdi' – mislim da treba sniziti tenzije jer nas je ova situacija sve zatekla, no stoji i kritika da je već prošlo dovoljno vremena da se referenti uhodaju u novim zadacima. Vjerujem da bi u slučaju slanja požurnice s obrazloženjem što se dogodilo odgovorni u HZZ-u reagirali i stavili predmet tog poduzetnika među prioritete.