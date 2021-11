Edis Felić: Gdje je dvojba u tome je li prije bila namjera ili djelo?

Malo bih o Uskokovoj odbačenoj prijavi protiv HDZ-ova saborskog zastupnika Žarka Tušeka i bivšega HDZ-ova gradonačelnika Oroslavja Emila Gredičaka. U obrazloženju piše da 'nisu ostvarena bitna obilježja toga kaznenog djela'. Hm, nisam pravnik, ali želio bih upozoriti na neke opcije koje nudi Kazneni zakon i koje, barem mi se tako čini, predviđaju kazne za radnje koje su počinili akteri afere 'A kaj bi ti štel biti?'. Podsjećam i naglašavam da je iz tog razgovora koji je Šimunić snimio proizlazilo da su Tušek i Gredičak nudili Viktoru Šimuniću (koji je sve snimio) protuuslugu u zamjenu za njegovu potporu na lokalnim izborima. Dakle, namjeravali su unaprijed podmititi Šimunića, no ovaj je to odmah razglasio medijima i prijavio mjerodavnom tijelu. Normalno je da nakon te afere 'nisu ostvarena bitna obilježja toga kaznenog djela', kako obrazlažu u Uskoku. To znači, pretpostavljam, da bi 'bitna obilježja toga kaznenog djela' bila ako bi nakon izbora Šimunićeva lista dala potporu HDZ-u, a HDZ bi ga nagradio. Međutim, prema mome mišljenju, doduše laičkom, namjera i pokušaj podmićivanja bili bi bitna obilježja toga kaznenog djela, što se dogodilo.

Obećanja za kaznu

U članku 294. Kaznenoga zakona (u stavku 1.) piše: 'Tko službenoj ili odgovornoj osobi, ponudi, dade ili obeća (moj kurziv) mito da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti, ili tko posreduje pri takvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.' U stavku 2. piše: 'Tko službenoj ili odgovornoj osobi ponudi, dade ili obeća mito da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti, ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti, ili tko posreduje pri takvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.' Gotovo isto govori se i u članku 296., zato ga nema potrebe citirati, no ovdje naglašavam da u Kaznenom zakonu piše riječ 'obeća', a iz razgovora koji je vođen među akterima afere jasno se može razabrati da su Tušek i Gredičak obećavali nagradu Šimuniću bude li napravo kako traže. Prema mome mišljenju, to jest kazneno djelo. U Božjoj knjizi jedne velike svjetske religije piše da je Bog poručio: 'Neću vam suditi po vašim djelima, već po vašim namjerama.' Zamislimo samo drastičniju situaciju od afere 'A kaj bi ti štel biti?': Mirko je odlučio ubiti Slavka kako mu ne bi morao vratiti dug, no budući da je taj dan Slavko otputovao na more, Mirko je morao odustati. U međuvremenu je Slavko doznao za njegove namjere pa ga je prijavio policiji, no kako nije bilo kaznenog djela, Mirko je mogao komotno ostati kod kuće i bezbrižno gledati utakmicu. Prema spomenutoj Božjoj objavi Bog bi kaznio Mirka jer je namjeravao ubiti Slavka; Bog (koji sve vidi…) kaznio bi ga čak i da se nije doznalo za tu namjeru jer je namjera bila zla, pa makar se iz nje izrodilo neko dobro djelo (npr. Mirko je dobio na lotu i vratio Slavku dug s kamatama te ispao pošten).

Ili je dobar – ili je manjkav

No Božji i svjetovni zakoni ne moraju se jednako tumačiti, ali, prema mome mišljenju, zajednički nazivnik imaju spomenuta afera i izmišljena priča – namjera. U aferi 'A kaj bi ti štel biti?' ona je nedvojbeno dokazana. Doduše, ne bi bila priznata na sudu jer podmićivači nisu znali da ih se snima, zato nisu ni mogli dati odobrenje, ali svi smo mogli čuti snimljeni razgovor zahvaljujući kojem smo doznali da se Šimuniću obećava nagrada. Neću sada kalkulirati je li postojao politički pritisak da se odustane od gonjenja HDZ-ovih kadrova jer za to nemam dokaza, iako ni to nije isključeno. No ili ja kao laik imam pravo, odnosno postoji zakonska osnova za gonjenje, ili, ako nemam, onda Kazneni zakon ima ozbiljnih manjkavosti.