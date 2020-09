Edis Felić: Grad Otočac do dandanas nema proračun jer je doneseni nezakonit

Javio mi se čitatelj koji je pročitao 'Pravdu' u prošlom broju, u kojoj sam pisao o tome kako je Visoki upravni sud (VUS) poništio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika jer je donesena na temelju starog, nevažećeg Zakona o komunalnom gospodarstvu. Čitatelj mi je poslao još jednu presudu VUS-a vezano uz proračun Grada Otočca, s komentarom 'za ne povjerovati'.

I stvarno, čovjek se pita kako je moguće donijeti uneravnotežen proračun kada za to nije potrebna viša matematika, već moraš samo zbrojiti prihode i rashode i da oni budu jednaki nuli. To nisu uradili vijećnici Gradskog vijeća Otočca, međutim, bojim se da kod njih ipak nije u pitanju zbrajanje (pretpostavljam da to ipak znaju), nego nepoznavanje zakona vezanih uz izglasavanje proračuna. Doduše, priča je malo dublja jer je u pozadini sukob između gradonačelnika koji je bio nezavisni kandidat i pojedinih vijećničkih klubova s koalicijom okupljenom oko HDZ-a, gdje je gradonačelnik upozoravao da je nemoguće prihvatiti amandmane Kluba vijećnika HDZ – HSLS (35 stavki). No ti su amandmani prošli 30. prosinca prošle godine kada je Gradsko vijeće donijelo proračun za 2020., u kojem je stajalo da su planirani ukupni primici u iznosu od 86,452.171 kunu, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 86,102.171 kunu, pa je razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 350 tisuća kuna.

Vidi se na prvi pogled

Pretpostavljam da su u trenutku izglasavanja proračuna te podatke ispred sebe imali svi vijećnici i Gradsko poglavarstvo i da su mogli na pogled uočiti da u rubrikama 'Primici' i 'Rashodi' stoje različite znamenke. Čudno je da baš nitko to nije primijetio (barem se ne spominju u medijskim izvještajima), odnosno, da se ispravim, vjerojatno su to svi primijetili, ali nitko nije reagirao i rekao da je to suprotno Zakonu o proračunu. Izgleda da je netko od gradskih otaca ipak skužio da se takav proračun ne može izglasati pa je gradonačelnik 7. siječnja donio odluku da se obustavlja primjena proračuna te je 10. siječnja o tome obavijestio Gradsko vijeće tražeći otklanjanje nedostataka u zakonom propisanom roku.

No Gradsko vijeće uopće nije reagiralo, a da je tome tako, potvrđuje i odgovor Grada Otočca u kojem piše da do danas Otočac nema proračun za ovu godinu. Budući da Gradsko vijeće nije reagiralo, ministar financija je 27. siječnja donio odluku da je odluka gradonačelnika o obustavi primjene proračuna osnovana, pa je početkom ožujka Ministarstvo VUS-u podnijelo zahtjev za ocjenu zakonitosti donesenog proračuna. VUS je presudio da proračun, kako sam naveo, nije u skladu sa Zakonom o proračunu jer u njemu piše da proračun mora biti uravnotežen – ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke (čl. 7.) te da se u toku rasprave o prijedlogu proračuna podneseni amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda mogu prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna (čl. 38.).

Nevjerojatna priča

Upravo se to dogodilo jer je Klub vijećnika HDZ-a i HSLS-a amandmanima (35 stavki) predložio povećanje proračunskih rashoda istodobno predlažući smanjenje drugih rashoda, što je na sjednici Vijeća i prihvaćeno, ali u tom zbrajanju i oduzimanju na kraju je ispalo da ukupni rashodi i prihodi nisu isti.

To je zaključio i VUS jer u presudi piše da se pri donošenju proračuna potrebno rukovoditi temeljnim proračunskim načelima, među kojima je i načelo uravnoteženosti proračuna. Načelo uravnoteženosti zahtijeva jednake prihode i rashode predviđene proračunom. Uravnoteženim proračunom smatra se proračun u kojemu su prihodi jednaki rashodima, za razliku od neuravnoteženog proračuna u kojemu su prihodi veći od rashoda ili su rashodi veći od prihoda. Meni, kao i mome čitatelju, ova priča zvuči nevjerojatno.



POST SCRIPTUM

U Gradskom vijeću Grada Otočca najviše glasova birača prije tri godine dobila je koalicija HDZ, HSP, HSU, HSP AS, HSLS. Dobila je podršku 52,84 posto glasača i osam mandata. Druga je bila Grupa birača Stjepana Kostelca, koji je ujedno i gradonačelnik Otočca i koja je osvojila 39,74 posto glasova dobivši u Vijeću šest mandata. SDP je osvojio 7,41 posto glasova i dobio jedan mandat. No budući da je utvrđeno da na provedenim izborima u Gradskom vijeću nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, broj članova Gradskog vijeća povećan je za jedno mjesto, a taj mandat dobio je naknadno pripadnik srpske nacionalne manjine koji je bio kandidat – HDZ-ove koalicije.