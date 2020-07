Edis Felić: Hrebak ne zaslužuje da Raspudić ironizira njegovu transparentnost

Čekao sam da prođu izbori kako bih komentirao nepotreban i besmislen napad Nine Raspudića, novoizabranog Mostova saborskog zastupnika, na bjelovarskoga gradonačelnika Darija Hrebaka, inače predsjednika HSLS-a. Prije svega, želim čestitati obojici jer su ušli u Hrvatski sabor, ali i smatram da bi se Raspudić trebao ispričati Hrebaku zbog toga što ga je potkraj predizborne kampanje posprdno nazvao 'Gospodin Transparentni'.

Privukli su investitore

Evo i zašto. Most je prozvao HDZ i njegove koalicijske partnere zato što vladajuća stranka nije prihvatila njihov Prijedlog zakona o dostupnosti svih troškova političara prema uzoru na onaj u Kanadi. S obzirom na to da mu je Hrebak bio izravni konkurent, Raspudić je bocnuo bjelovarskoga gradonačelnika i HDZ-ova koalicijskog partnera pitanjem zašto je u Bjelovaru transparentan, a na razini države to s HDZ-om ne želi biti.



Posprdno ga je nazvao 'Gospodin Transparentni' aludirajući na to kako Hrebak baš i nije toliko transparentan kako se voli predstavljati. Međutim, inače dobar Mostov prijedlog odbijen je prije svega zbog stajališta HDZ-a, a ne HSLS-a, pa kritika prema HDZ-u stoji, ali prema Hrebaku, čovjeku koji je jedan od najuspješnijih gradonačelnika u zemlji i koji je već sad ostavio traga u svojoj sredini, ne samo da je besmislena, nego je to od Raspudića bilo jako ružno.



Treba podsjetiti da je Bjelovar prvi u Hrvatskoj uveo potpunu transparentnost financija pa građani preko aplikacije mogu u realnom vremenu pratiti kako se troši gradski novac. U njegovom su mandatu obnovljeni vrtići na području grada, dio škola, Borik kao mjesto za rekreativce, a posebno je interesantno da je u Hrebakovom mandatu prepolovljen prirez; plan je bio da se do kraja njegova mandata i ukine, što se vjerojatno ipak neće dogoditi tako brzo zbog posljedica koronakrize. Ipak, najvažnije za poduzetnike je to što je Bjelovar postao, osim po transparentnosti, i prvi tax free grad u zemlji, što znači da će poduzetnici imati pravo kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni od kune po četvornom metru, a toliko će platiti i komunalni doprinos i komunalnu naknadu. Uvjet je da prilikom gradnje gospodarskih kapaciteta u roku od tri godine od pravomoćnosti građevinske dozvole otvore najmanje deset radnih mjesta te zadrže zaposlenike u radnom odnosu najmanje pet godina.



Zbog transparentnosti vlasti i povoljnih uvjeta privukli su investitore, a kako je Hrebak svojedobno izjavio na portalu gradonačelnik.hr, prošla je godina bila najbolja u povijesti Bjelovara. Kada je 2017. preuzeo grad, izvršenje proračuna je bilo malo više od 130 milijuna kuna, u 2018. godini bilo je već 148 milijuna kuna, a ove je godine očekivao čak 180 milijuna kuna, ponajprije zahvaljujući uspješnom povlačenju novca iz EU fondova.

Most ima novu priliku

Za Hrebakom se ne vuku repovi afera, prihvatljiv je poduzetnicima, a to što je Raspudić ironizirao njegovu transparentnost nazvavši ga 'Gospodin Transparentni' i prozvavši ga zašto sa svojim koalicijskim partnerom nije transparentan na državnoj razini, druga je priča. Naime, treba biti realan jer HSLS, koji samo Hrebak drži na površini vode, nije u poziciji postavljati uvjete HDZ-u, a pogotovo nije u mogućnosti biti principijelan za stvari koje Raspudić (Most) kritizira.



Zamislimo da je Hrebak ucijenio Plenkovića inzistiranjem da se prihvati Mostov Prijedlog zakona o transparentnosti, ili neće koalirati s HDZ-om, Plenković bi ga odbio i možda bi se dogodilo da Hrebak ne prođe u Saboru. Ovako, dobra je stvar da je Hrebak kao čovjek koji je pokazao osjećaj za transparentnost i privlačenje investicija ušao u Sabor, baš kao što je, prema mom mišljenju, dobro došao i novi uspjeh Mosta na izborima, koji je ipak prethodnih godina utjecao na promjene u političkom životu zemlje. Zato Most (a to znači i Raspudić) ima priliku da ponovno pokrene inicijativu za izglasavanje spomenutog zakona, ali da se obrati pravoj adresi – HDZ-u i ponajprije njega prozove, a ne Hrebaka, kojem bi se Raspudić trebao ispričati zato što je aludirao da je nešto što nije. 



POST SCRIPTUM

Na prošlonedjeljnim parlamentarnim izborima Nino Raspudić i Dario Hrebak osvojili su mandate u drugoj izbornoj jedinici. Raspudiću je glas dalo 8045 birača, a Hrebak je dobio 6214 glasova. Obojica imaju izborni legitimitet pa se nadam da će njihova buduća borba u parlamentu proteći u međusobnoj opravdanoj kritici i fer odnosu, bez udaraca ispod stola.